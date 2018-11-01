İnegöl’de zincirleme trafik kazasında 8 araç birbirine girdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 aracın birbirine girdiği kazada maddi hasar oluştu. Kazada kimsenin yaralanmaması teselli kaynağı oldu. Ayrıca yapılan sorgulamada bir araç sürücüsü 'yakalama kararı' olmasından dolayı gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İnegöl’den Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan araçlar köprü üzerinde takip mesafesini aşınca kaza meydana geldi. 3 aracın birbirine girdiği kazaya arkadan gelen 5 araç da eklenince 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazalarda araçlarda maddi hasar meydana gelirken tek teselli ise kimsenin yaralanmaması oldu. İLGİLİ HABER Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayışa polis ekibi sevk edildi. Kazaya karışan araçlar düzenlenen tutanaklar sonucu kaza yerinden kaldırıldı. Öte yandan kaza sonrası polisler GBT sorgulaması yaptığı sırada bir sürücü hakkında ‘yakalama kararı’ olduğu belirlendi. Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İHA İLGİLİ HABER Bakırköy'de kaza: Çok sayıda yaralı var

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