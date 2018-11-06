İntihardan önce son itiraf

FETÖ’nün Emniyet İstihbarat Dairesindeki yapılanmasına ilişkin iddianamede, darbe girişimi sonrası tutuklanan ve cezaevinde intihar eden mühendis Burak Açıkalın’ın, itiraflarına da yer verildi.

Açıkalın, kendisinin Akif kod isimli FETÖ imamı Mustafa Koçyiğit'e bağlı olduğunu ve Koçyiğit'in kendisinden bilgi istediğini söyledi. “Bazı kişilerin kim olduğu, telefon iletişim kayıtları, aile bilgileri gibi konular soruluyordu. Siyasetçilerden sanatçılara kadar akla gelecek tüm kişiler vardı. Bu bilgileri toplayıp, Tango programı üzerinden Akif kod isimli Koçyiğit'e gönderiyordum” dedi.

FETÖ'nün emniyet istihbarat davası iddianamesi yeniden düzenlendi. İlk iddianamede 36 olan sanık sayısı da 26'ya düştü. Savcılık, aralarında eski Emniyet Müdürleri Lokman Kırcılı ve Gürsel Aktepe'nin de bulunduğu 10 sanıkla ilgili soruşturmayı mevcut dava dosyası ile birleştirdi. İddianamede sanıkların darbeye teşebbüs, casusluk ve örgüt üyeliği suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 35'er yıl hapsi istendi.

SANATÇI VE SİYASETÇİLER

Ankara Cumhuriyet Savcısı Hakan Tural tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'cü mühendislerin İstihbarat Daire Başkanlığının serverlarına, casus yazılım yükleyerek, 400 terebaytlık verileri kopyaladıkları ve örgüt imamlarına aktardıkları anlatıldı. Casus yazılımın 2014 Haziran'da kurulduğu ve darbe girişiminden sonraki 3 ay boyunca da çalıştığı belirlendi. FETÖ'cülerin elde ettiği veriler arasında, devlet sırrı niteliğinde bilgiler olduğu da vurgulandı.

İddianamede, darbe girişimi sonrası tutuklanıp, cezaevinde intihar eden mühendis Burak Açıkalın'ın, itiraflarına da yer verildi. Açıkalın, kendisinin Akif kod isimli FETÖ imamı Mustafa Koçyiğit'e bağlı olduğunu ve Koçyiğit'in kendisinden bilgi istediğini söyledi ve “Bazı kişilerin kim olduğu, yaptığı telefon iletişim kayıtları, aile bilgileri gibi bilgiler soruluyordu. Siyasetçilerden sanatçılara kadar akla gelecek tüm kişiler vardı. Bu bilgileri aldıktan sonra Tango programı üzerinden Akif koda gönderiyordum” dedi.