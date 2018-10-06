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İrlandalı hırsız turistten ilginç talep! Kolonoskopi uygulanmasını istedi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, müşteri gibi gittiği kuyumcudan 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutarak çalan İrlandalı turist şaşırtacak bir karar aldı. 3 gündür Marmaris Devlet Hastanesi'nde polis nezaretinde yedirilip içirilerek dışkısı ile pırlantayı çıkarması beklenen İrlandalı turist kendisine kolonoskopi uygulanmasını istedi.

android-time 00:06 6 Ekim 2018
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, müşteri gibi gittiği kuyumcudan 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutarak çalan İrlandalı turist şaşırtacak bir karar aldı. 3 gündür Marmaris Devlet Hastanesi'nde polis nezaretinde yedirilip içirilerek dışkısı ile pırlantayı çıkarması beklenen İrlandalı turist kendisine kolonoskopi uygulanmasını istedi.

Marmaris’te 3 gün önce öğle saatlerinde meydana gelen olayda, müşteri gibi geldiği sarraf dükkanında değerli yüzüklere bakan 54 yaşındaki İrlandalı turist Lan Campel, bir yüzüğü çalmış bu olayda güvenlik kamerasına yansımıştı. Durum fark edilince 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüğü yutarak ortadan yok etmek isteyen Lan Cambel, polis nezaretinde 3 gün boyunca Marmaris Devlet Hastanesi’nde yuttuğu mücevheri doğal yollarla atması beklendi. Röntgende görünen mücevherin doğal yollarla çıkmaması üzerine adliyeye intikal eden olayda mahkeme sağlık açısından sıkıntılı olabileceği gerekçesi ile tıbbi müdahaleye izin vermedi.

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“TIBBİ MÜDAHALE İSTEDİ”

Yaklaşık üç gündür gündem olan ve yuttuğu 40 bin dolar civarında değere sahip pırlanta dolayısı ile hastanede polis gözetiminde yatan 54 yaşındaki İrlandalı Lan Cambel, pırlantayı dışkısı ile atamayınca kolonoskopi istedi. Özel bir hastanede bu isteğinin yerine getirilmesini isteyen İrlandalı turist, polis nezaretinde istediği hastaneye sevk edildi. İHA

 

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Son güncelleme: android-time 00:2006.10.2018
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