Trans bireyden iş insanına biber gazlı gasp

İstanbul Esenyurt’ta iş insanı M.D. aracına aldığı iki trans birey tarafından önce biber gazı sıkılarak dövüldü ardından gasp edildi. Polisin çalışması sonucu gözaltına alınan trans bireyler ise adliyeye sevk edilirken, “Bunlar cinsel kimliğimden dolayı saldırıdır” dedi.

İş insanı 42 yaşındaki M.D. 14 Aralık Günü Esenyurt'ta bir benzin istasyonuna girdi. Yakıt aldıktan sonra benzinlikten ayrılan M.D. Saadetdere Mahallesi 99. Sokak üzerinde park halindeki bir aracın önünde bekleyen trans bireylerin yanında durdu. Yapılan pazarlığın ardından M.D. 70 liraya anlaştığı 35 yaşındaki Ali Ş. isimli trans bireyi aracına aldı.

Bir süre sonra araç içerisinde ikili arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından iddialara göre Ali Ş. isimli trans birey M.D.'nin üzerinde bulunan 5 bin lirayı zorla alınca arbede çıktı. Arbedeye Ali Ş.'nin trans birey arkadaşı Ali T. de katıldı. Biber gazı sıkarak M.D.'yi darp eden iki trans birey 5 bin lirayı alarak uzaklaştı. M.D. ise polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Şikayeti değerlendiren Gasp Büro Amirliği ekipleri Esenyurt'a bağlı Saadetdere Mahallesi 99. Sokak üzerinde güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından alan çalışması yapan ekipler 20 Aralık Günü trans bireylerin yine müşteri beklediğini belirleyerek harekete geçti. Ali Ş. ve Ali T. isimli iki trans birey gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen trans bireylerden Ali Ş. “Bu tamamen iftiradır. Cinsel kimliğimden dolayı saldırıdır” ifadelerini kullandı.