İstanbul dikkat! Son dakika fırtına uyarısı geldi! Marmara ve Ege etkilenecek…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı son dakika uyarısıyla İstanbulluları dikkatli olması konusunda uyardı. Ege, Maramara ve Batı Karadeniz'in batısında kendini gösterecek fırtına, ulaşımda aksamalara neden olabilecek. İşte Meteoroloji'nin son dakika uyarısı...

Meteoroloji bir son dakika uyarısıyla yurdun bir kısmını fırtına, bir kısmı ise sağanaklara karşı uyardı. Ege, Marmara ve Batı Karadeniz fırtınadan etkilenecek. Mersin ve Adana’da ise sağanaklar vatandaşlara zorlu anlar yaşatacak. İşte son dakika uyarıları…

İSTANBUL DİKKAT! MARMARA, EGE VE BATI KARADENİZ’İ VURACAK…

Meteoroloji’nin fırtına uyarısı şu şekilde;

Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın yarın (perşembe) öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın (perşembe) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Marmara’da rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın (perşembe) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Kuzey Ege’de rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın (perşembe) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Güney Ege’de rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, açıklarında 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Batı Akdeniz’de rüzgarın yarın (perşembe) öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

MERSİN VE ADANA’YA SAĞANAK UYARISI!

Mersin ve Adana’da devam eden sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırarak Cuma günü sabah saatlerine kadar Adana il merkezi ve batı ilçeleri (Karaisalı, Pozantı ve Aladağ) ile Mersin’in batısında (Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Mut) kuvvetli (50-100 kg/metrekare), Mersin’in doğu ilçelerinde (Mersin merkez, Tarsus, Erdemli, Silifke ve Çamlıyayla) şiddetli (100-200 kg/metrekare) olması tahmin ediliyor. Mersin ve Adana’nın 2000 m üzeri rakımlı yerlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.