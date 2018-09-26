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İstanbul trafiğinde son durum

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren süren yağmur iş çıkış saatinde yoğun trafiğe neden oldu. Yağmur köprü ve sahil yollarında uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açtı. İşte İstanbul'da trafikte son durum...

android-time 17:53 26 Eylül 2018
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İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren süren yağmur iş çıkış saatinde yoğun trafiğe neden oldu. Yağmur köprü ve sahil yollarında uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açtı. İşte İstanbul'da trafikte son durum...

İstanbul’da fırtına ve yağmur sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor. İş çıkışı saatinin yaklaşmasıyla beraber meydana gelen ufak çapta kazalar nedeniyle trafik bazı noktalarda adeta durma noktasına geldi. Yandex Trafik’ten edinilen verilere göre, yoğunluk E-5 Edirne yönünde trafik Halıcıoğlu’ndan başlarken, TEM’de ise Edirne istikametine Bağcılar mevkiinde başlayan trafik, Mahmutbey Gişeler’den sonra açılıyor.

E-5 VE SAHİL YOLLARINDA YOĞUNLUK VAR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu’dan Avrupa geçişlerde bir yoğunluk gözlemlenmezken, Anadolu’ya geçişlerde ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde trafik Kemerburgaz Kavşağı’ndan başlıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise trafik Çağlayan’dan başlıyor.

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