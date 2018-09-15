Son dakika… İstanbul’da döviz bürosu soygunu!

Şişli Halaskargazi Caddesi 186 numaradaki bulunan bir döviz bürosu 4 kişi tarafından soyuldu. Edinilen bilgiye göre geldikleri araçtan inen 3 maskeli soyguncu önce havaya 5 el ateş etti. içlerinden 2'si döviz bürosuna girerek, soygunu gerçekleştirdi. Soyguncuların kaçış anı vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde yüzü maskeli silahlı şahıslar güpegündüz döviz bürosunu soyarak, yol kenarında kendilerini bekleyen araca binip kayıplara karıştı. Yaklaşık 300 bin lira değerinde dolar ve altın çalan soyguncuların araca binip kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇEVREDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay, saat 17.30 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir döviz ve altın bürosu yüzü maskeli silahlı şahıslar tarafından soyuldu.

Döviz ve altın bürosundan yaklaşık 300 bin lira değerinde altın ve dolar çalarak kaçan soyguncular yol kenarında bekleyen araca binip olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin duyulması ve döviz bürosunun soyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Alınan önlemlerin ardından polis şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirleyerek yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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“20 SANİYE İÇİNDE İŞİ BİTİRDİLER”

Soygunun görgü tanığı, “4 kişilerdi, birisi arabada, birisi gözlüklü şapkalı 3'ü maskeli. Şapkalı olan ateş etti, soygunu yaptılar ve Mecidiyeköy istikametine tersten giderek kaçtılar. Etrafa mermileri attılar insanlar kaçtı. 20 saniye içinde bitirdiler işlerini” dedi.

SİLAHLI SOYGUNCULARIN KAÇMA ANI KAMERADA

Şişli'de döviz ve altın bürosunu soyarak kayıplara karışan yüzü maskeli silahlı şahısların kaçma anı vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Silah seslerinin duyulmasının ardından kaydedilen görüntülerde, yüzü maskeli şahısların koşarak çıktığı ve araca binerek kaçtıkları görülüyor. İHA