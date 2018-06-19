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İstanbul’da narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

android-time 06:55 19 Haziran 2018
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İstanbul’da narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Torbacı tabir edilen satıcılara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, takibe aldıkları uyuşturucu satıcılarına sabahın erken saatlerinde Özel Harekat Polisi'nin de desteği ile operasyon yaptı. Eş zamanlı gerçekleşen operasyonda girilen evler didik didik arandı. Torbacı tabir edilen satıcılara yönelik gerçekleşen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İHA

Son güncelleme: android-time 06:5719.06.2018
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