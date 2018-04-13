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İstanbul’da Yeditepe operasyonu!

İstanbul’da "Yeditepe Huzur Uygulaması"nda 39 ilçede 120 farklı noktada 3 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapıldı. Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi’ndeki uygulama noktasında bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

android-time 23:11 13 Nisan 2018
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İstanbul’da Yeditepe operasyonu!
İstanbul’da "Yeditepe Huzur Uygulaması"nda 39 ilçede 120 farklı noktada 3 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapıldı. Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi’ndeki uygulama noktasında bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın bizzat katılımıyla 39 ilçede akşam saatlerinde “Yeditepe Huzur Uygulaması” adı verilen asayiş uygulaması yapıldı.

 

Foto: DHA

Foto: DHA

İstanbul genelinde yapılan asayiş uygulamasında il emniyet müdür yardımcıları ile ilçe müdürleri de ilçelerindeki uygulama noktalarında hazır bulunarak gerekli güvenlik önlemlerini yerinde denetledi.

Foto: İHA

Foto: İHA

Uygulamaya Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik şubelerinden 3 bin polis katıldı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Uygulama kapsamında önceden belirlenen noktalarda kişiler, araçlar ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi. Polis, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrollerini de yaptı.

Foto: İHA

Foto: İHA

BEYOĞLU'NDAKİ UYGULAMADA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde uygulama noktasına gelen bir araçtan şüphelenen ekipler aracı didik didik aradı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Yapılan arama sonucunda araç içine saklanmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.  İHA

Foto: DHA

Foto: DHA

Son güncelleme: android-time 23:4213.04.2018
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