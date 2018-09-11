İstanbul’u sel aldı

İstanbul'da yağmur bulutları nedeniyle gündüz geceye dönerken bir çok ilçede yoğun yağış etkili oldu. Üsküdar'da yolları ve apartman girişlerini su basarken Beylikdüzü'nde yollar göle döndü.

İstanbul’da meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen yağış etkisini gösterdi. Gökyüzünü kaplayan yağmur bulutları nedeniyle gündüz geceye döndü. Şehrin bir çok noktasından ise su baskınları ve taşkınlar yaşlandı.

Üsküdar’da yolları ve apartman girişlerini su bastı

Üsküdar’da aniden bastıran yağmur nedeniyle yolları ve apartman girişlerini sel bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Göle dönen yollarda sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Bazı sürücüler ise araçlarının üzerini halıyla örterek doluya karşı önlem aldı. İstanbul Boğazı, Üsküdar ve çevresinde etkili olan yağmur sonrası çamura bulandı. Beylerbeyi’nden yağmurla birlikte gelen çamur, Boğaz’ı kahverengi yaptı. Çamura bulanan Boğaz havadan da görüntülendi

Beylikdüzü’nde yollar göle döndü

Öğleden sonra başlayan yağmur kentte hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Beylikdüzü’nde yollar adeta göle döndü .Araçlar oluşan su birikintisinde güçlükle ilerledi. Oluşan su birikintisi ise kameralarca kaydedildi.

Bazı bölgelerde dolu yağdı

Hadımköy’de su basan alt geçitte araçlar mahsur kaldı. Bazı sürücüler araçlarının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor. İstanbul’da öğlen saatlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları sırasında Yenibosna’da dolu yağdı. Kısa süren dolu yağışı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İSTANBUL (İHA/DHA)