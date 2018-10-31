İşte Cumhuriyet’in 95. yılında kadına bakışta gelinen nokta!

CHP Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, yaptığı basın açıklaması ile Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk kadınına verilen önem ile AKP döneminde kadına bakışı karşılaştırdı.

CHP Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından itibaren kadının siyasi ve toplumsal hayattaki konumunu güçlendirilmeye yönelik önemli adımlar atıldığını ve verilen bu hakların, Dünya'da bir ilk olması ile örnek olduğunu söyledi. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamının her döneminde Türk kadınına büyük önem verdiğini ifade eden Karabıyık, “Atatürk; kadını kendi yaşam ortamında tutsak haline getiren ayrımcılıklar ve tutucu kurallar ortadan kaldırılmadıkça, Türk ulusunun da tutsaklıktan kurtulamayacağına inanmış, kadını özgürleştirmemiş bir toplum gelişemez, tutsaklıktan kurtulamaz görüşünü savunmuştur. ‘Kuşku yok ki devrimci adımlar, iki cins tarafından birlikte, arkadaşça atılmalı, yenilik ve ilerlemeler birlikte gerçekleştirilmelidir. Devrim, ancak böyle başarıya ulaşabilir’ sözü bu görüşü kanıtlar niteliktedir. ‘Dünyada hiçbir ulusun kadını, ben Anadolu kadınından daha çok çalıştım, ulusumu kurtuluş ve zafere götürmek için, Anadolu kadını kadar hizmet ettim diyemez’ sözleriyle, Kurtuluş Savaşı'na katılan Anadolu kadınını yüceltmiş ve onların geleceğe umutla bakmasını sağlamıştır” dedi.

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“KADINLARIN KAZANIMLARI ARTTI”

Cumhuriyet'in ilanı ile kadınların kazanımlarının oldukça arttığının ve Cumhuriyet döneminde kadınların erkekler ile aynı haklara sahip olacağı düzenlemeler büyük bir hızla gerçekleştirildiğinin altını çizen CHP'li vekil, “Cumhuriyet devriminin kadınlara sunduğu en büyük kazanım, eğitim olanaklarına ulaşılabilirliğin önündeki engelleri kaldırmasıdır. Eğitimde, iş hayatında, siyasette kadın erkek fırsat eşitliği sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Bu konudaki gelişmeleri de ifade eden Karabıyık;

“-1924: Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılmasıyla birlikte, kadın ve erkeklere eşit haklarla laik bir biçimde eğitim görme hakkı verildi. Kadınlar için ilk ögretim zorunluluğunu yasal güvenceler altına alındı.

-1926: Türk Medeni Kanunu ile erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırıldı, kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf hakkı tanındı.

-1930: Kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı.

-1930: Doğum izni düzenlendi.

-1933: Kız çocuklarına mesleki eğitim vermek amacıyla Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü kuruldu.

-1933: Köy Kanunu'nda değişiklik yapılarak kadınlara köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclisine seçilme hakları verildi.

-1934: Anayasa değişikliği ile kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı.

-1936: İş Kanunu yürürlüğe girdi. Kadınların çalışma hayatına düzenleme getirildi.

-1937: Kadınların yeraltında ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmasını yasaklayan 1935 tarihli 45 sayılı ILO sözleşmesi kabul edildi.

-1945: Analık sigortası (doğum yardımı) 4772 sayılı yasa ile düzenlendi.

-1949: Yaşlılık sigortasının kadın ve erkekler için eşit esaslara göre düzenlenmesi 5417 sayılı yasa ile sağlandı.

Ancak AKP döneminde ise kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda katılımı giderek geriledi!” şeklinde konuştu.

Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında verdikleri haklar ile yüceltilen Türk kadınının, AKP döneminde ötekileştirmelere ve ayrımcılığa maruz kaldığını kaydeden Karabıyık, “AKP'li siyasilerin kadınlar ile ilgili kullandığı sözler, AKP'nin kadınlara bakışını gözler önüne seriyor” dedi.

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“İŞTE SİYASİLERİN SÖZLERİYLE AKP DÖNEMİNDE KADIN”

AKP döneminde kadınlar için sözleriyse Karabıyık şu şekilde hatırlattı;

– “Ben zaten kadın erkek eşitliğine inanmıyorum” (Tayyip Erdoğan / Kadın dernekleri ile yaptığı toplantıda)

– “Kadın erkek eşitliğine inanmıyorum, kadın ve erkek farklıdır, birbirinin mütemmimidir (tamamlayıcı)” (Tayyip Erdoğan)

– “Çocuğumuz öyle nereye giderse gitsin olmaz. Yalnız bırakılan ya davulcuya ya zurnacıya..” (Tayyip Erdoğan / Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Münevver Karabulut hakkında)

– “Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralıktır” (AKP Ünye Tanıtım ve Medya Başkanı Süleyman Demirci)

– “Kadına şiddet abartılıyor” (Tayyip Erdoğan / AKP'nin ilk 7 yılında yüzde 1400 artan kadın cinayetleri hakkında.)

– “Kızlı-erkekli aynı evde ne yapıyorlar belli değil” (Tayyip Erdoğan / Üniversiteli gençler hakkında)

– “Benim bedenim, benim kararım diyenler feminist” (Tayyip Erdoğan / Kürtaj tartışmaları hakkında)

– “Kız mıdır, kadın mıdır bilemem” (Tayyip Erdoğan)

– “Kürtajı bir cinayet olarak görüyorum.” (Tayyip Erdoğan / Kürtaj tartışmaları hakkında)

– “Tecavüze uğrayan doğursun, gerekirse devlet bakar.” (Recep Akdağ / Eski Sağlık Bakanı, Kürtaj tartışmaları hakkında)

– “Tecavüzcü, kürtaj yaptıran tecavüz kurbanından daha masum…” (Ayhan Sefer Üstün / AKP Milletvekili, İnsan Hakları Komisyonu Başkanı)

– “Tecavüze uğrayan da kürtaj yaptırmamalı, Bosna'da kadınlar tecavüze uğradı ama doğurdular.” (Ayhan Sefer Üstün / AKP Milletvekili, İnsan Hakları Komisyonu Başkanı)

– “Kadın ahlaklı olsun, kürtaj yapmak zorunda kalmasın.” “Anası tecavüze uğruyorsa neden çocuk ölsün? Anası ölsün.” (İ. Melih Gökçek)

– “Medya olayları abartıyor. Kadına yönelik şiddet algıda seçicilik” (Fatma Şahin / Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı)

– “Türk kadını evinin süsüdür.” (Vecdi Gönül / Eski Savunma Bakanı)

– “Evdeki işler yetmiyor mu?” (Veysel Eroğlu / Orman ve Su İşleri Bakanı / Kendisinden iş isteyen kadına)

– “Kızlar okuyunca erkekler evlenecek kız bulamıyor.” (Erhan Ekmekçi / AKP İl Genel Meclis Üyesi)

– “İşsizlik oranı niye artıyor biliyor musunuz? Çünkü kriz dönemlerinde daha çok iş aranıyor. Özellikle kadınlar arasında kriz döneminde işgücüne katılım oranı daha artıyor.” (Mehmet Şimşek / Eski Maliye Bakanı)

– “Hanımefendi sus, bir kadın olarak sus…” (Başbakan Eski Yardımcısı Bülent Arınç / TBMM Genel Kurulu’nda)

– “Kadınsa o da iffetli olacak. Mahrem namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak, bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak” (Başbakan Eski Yardımcısı Bülent Arınç)

– “Affedersiniz etekleri giymişler” (Tayyip Erdoğan / Elazığ’da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada)

– “Kadına şiddet demek konuyu büyütüyor” (Sare Davutoğlu)

– “Annelerin, annelik kariyerinin dışında bir başka kariyeri merkeze almamaları gerekir” (Sağlık Eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu /2015 yılının ilk bebeğini ziyaret ettiği sırada)