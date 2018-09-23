İttifakta aday çatlağı: AKP’liler rahatsız

AKP MKYK'da bazı üyeler Devlet Bahçeli’nin Adana ve Mersin’de partisinin adaylarını açıklamasından rahatsız oldu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP ile yerel seçimde ittifak konusunun görüşüldüğü AKP MKYK'de her il ve ilçede aday çıkarılacağını söyledi. Öte yandan AKP MKYK’da MHP ile yerel seçimde ittifak konusu masaya yatırıldı. Kulislere göre bazı MKYK üyeleri Bahçeli'nin Adana ve Mersin'de partisinin adaylarını açıklamasını, “Hem ittifak istediğini söylüyor, hem aday açıklayarak emrivaki yapıyor” diyerek eleştirdi.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çekerek, “Devlet Bey ile görüşeceğim, oradan bir yol haritası, somut durum çıkar. Şu an bir görüşme yok. Aday çıkarmamız gibi bir durum sözkonusu olmaz. 81 il ve tüm ilçelerde adaylarımız olacak. Bizim iddialı olmamız ayrı, ittifak ayrı bir konu. İttifak ruhunun arkasındayız. Herkes Mart 2019'da yapılacak seçimlere yönelik çalışmalarını olduğu gibi sürdürsün” dediği öğrenildi.

Bazı MKYK üyeleri, Bahçeli'nin bir yandan ısrarla ittifakı gündeme getirdiğini bir yandan da bazı yerlerde adaylarını ittifak görüşmelerini bile beklemeden açıkladığını anımsatarak, “Bir yandan ittifak deyip bir yandan adayları açıklamak ne anlama geliyor. Bahçeli, daha hangi ilde nasıl bir ittifak yapılacağı belli olmadan aday açıklayarak emrivaki yapıyor” görüşünü dile getirdi.

Bahçeli, bu ay başında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile görüşmüş ve “Siz halen Adana Büyükşehir Belediye başkanımızsınız ve aynı zamanda büyükşehir başkan adayımızsınız, yolunuz açık olsun” dediği kamuoyuna yansımıştı. Bahçeli, aynı şekilde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'yı işaret etmişti. Bazı MKYKüyeleri de genel seçim ile yerel seçimin dinamiklerinin farklı olduğunu, genel seçimde yapılan ittifakta her partinin kendi listesiyle seçime girdiğine dikkat çekerek, 16 yıldır her seçimden birinci olarak çıkmış ve tek başına iktidarını korumuş AKP'nin ittifakgerekçesiyle bir belde ya da ilçede bile aday çıkarmamasının sıkıntı yaratacağı değerlendirmesini yaptı.