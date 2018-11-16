İzmir merkezli 16 ilde uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, İzmir merkezli yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
18 KİŞİ YAKALANMIŞTI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve ürettikleri sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi piyasaya sürdükleri öne sürülen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. İzmir merkezli 16 ilde, 13 Kasım’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 18 kişi yakalanmıştı. AA
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