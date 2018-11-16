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İzmir merkezli 16 ilde uyuşturucu operasyonu

İzmir merkezli 16 ilde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

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İzmir merkezli 16 ilde uyuşturucu operasyonu
İzmir merkezli 16 ilde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, İzmir merkezli yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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18 KİŞİ YAKALANMIŞTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve ürettikleri sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi piyasaya sürdükleri öne sürülen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. İzmir merkezli 16 ilde, 13 Kasım’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 18 kişi yakalanmıştı. AA

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