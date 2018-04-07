Kantinciler şikayet etti, Bakanlık suç duyurusunda bulundu

Kantinciler, İstanbul Kantinciler Esnaf Odası’nı, Oda gelirlerinin zimmete geçirildiği, ihalelerde usulsüzlük ve hukuka aykırı tahsilat yapıldığı iddiasıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na şikayet etti. İddialar üzerine Oda hakkında idari soruşturma başlatan Bakanlık bir rapor hazırlayarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Raporda; dayanışma geceleri davetiye gelirlerinin oda kayıtlarına girilmeyerek zimmete geçirildiği iddiasından, sahte kurs bitirme belgesi düzenlenmesine kadar çarpıcı detaylar yer aldı.

İstanbul'daki kantinciler, bağlı bulundukları İstanbul Kantinciler Esnaf Odası'nı (İKEO) sahte kurs bitirme belgeleri ile sahte fatura düzenlediği, ihalelerde usulsüzlük ve hukuka aykırı tahsilat yapıldığı, Odanın düzenlediği dayanışma gecelerinden elde edilen gelirlerin zimmete geçirildiği iddiasıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na şikayet etti.

‘BAĞIŞLAR ŞAHSİ KULLANIMA TAHSİS EDİLİYOR'

Avukat Hüseyin Oksay tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na sunulan şikayet dilekçesinde, Oda Başkanı tarafından üyelere ‘yetki belgesi ve taahhütname' adı altında İKEO'nun anlaştığı firmalardan zorunlu olarak mal alınmasını sağlayacak belgelerin imzalatılarak bağış alındığı ve bu paraların oda başkanının şahsi kullanımına tahsis edildiği anlatıldı. Öte yandan dilekçede, kantincilerin bilgilendirilmeden anlaşılan bir sigorta acentesine topluca sigortalandırıldıkları ve oda başkanının sigorta acentesinden oğlu adına nakit bedeller ve çekler tahsis ettiği, bu nedenle üyelerden daha fazla poliçe bedeli toplandığı iddialarına da yer verildi.

‘HİZMET İÇİ EĞİTİM' İLE İHALEYE GİRİYORLAR

Odanın, 2012 yılına kadar ‘hizmet içi eğitim' kurslarını kullanarak kantin ihalelerine girmeyi sağlayacak sahte kurs bitirme belgesi düzenlendiği ve haksız kazanç elde edildiğinin belirtildiği dilekçede, üyelerden odadan alacakları belgeler karşılığında zorunlu bağış tahsil edildiği iddia edildi.

‘YÜZDE 90'I KAYIT DIŞI'

Şikayet üzerine Bakanlık, İKEO hakkında idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Bakanlık müfettişleri bir rapor hazırladı. Bakanlık tarafından hazırlanan 28 Eylül 2017 tarihli raporda, odaya ait araçların hukuka aykırı olarak şahsi işlerde kullanıldığı, odada binlerce gelir makbuzunun kayıp olduğu ve kanunen yetkili kurum olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan (TESK) alınmayan makbuzların kullanıldığı, tedarikçi firmaların odanın banka hesabına yatırdığı paranın ve kasasından odanın banka hesabına yatırılmış gibi kayıt yaptırıldığı, oda üyelerinden anaokulu yaptırmak amacıyla 1000'den fazla bono alındığı ve yüzde 90'ının da kayıtlara geçirilmediği tespit edildi.

ODA BAŞKANINA BORÇLANDILAR

Raporda, dayanışma geceleri davetiye gelirlerinin oda kayıtlarına girilmeyerek zimmete geçirildiği, sahte kurs bitirme belgesi düzenlendiği, kamu gücünün kullanılarak kantinlere gayri resmi ortak olunup haksız çıkar sağlandığı ve yönetimin kararı olmaksızın, sadece başkanın imzasıyla tüm kantincilerin sigortalattırıldığı ve başlatılan icra sonucu oda Başkanının borcu ödeyerek, kantincilerin oda Bbaşkanına borçlandırıldığı belirlendi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Söz konusu rapor sonucunda Bakanlık, İKEO hakkında “görevi kötüye kullanma”, “zimmet”, “resmi evrakı yok etmek, bozmak, gizlemek”, “resmi belgede sahtecilik”, “irtikap” suçlarını işlediğini iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.