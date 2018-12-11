Kar bugünden itibaren yurdu sarıyor! Meteoroloji’den son dakika uyarıları…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre bu akşamdan itibaren kar yurdu sarıyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu haritasına göre yurdun büyük bölümü kar etkisi altına girerken, Türkiye'nin batı kesimlerinde de hissedilir bir soğuma yaşanacak. İstanbul'da yağışlar sağanak yağmur şeklinde olurken hava sıcaklıkları 4 dereceye kadar düşecek...

Son dakika hava durumu tahminlerine göre bugünden itibaren yurdun kıyı kesimleri yağmur, iç ve yüksek kesimler ise kar yağışının etkisi altına giriyor. Son değerlendirmelere göre; Edirne ve Kırklareli dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren Karadeniz’in iç kesimleri İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusuında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Antalya’nın doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bartın, Zonguldak, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile zamanla Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL SOĞUYACAK!

Kuvvetli rüzgar ve yağışın etkili olacağı Marmara’da hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Kırklareli ve Edirne hariç bölgede aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Yağışın Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olması, rüzgarın bölgenin kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Vatandaşların kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

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