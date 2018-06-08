Karamollaoğlu açıkladı: İşte Saadet Partisi ile AKP arasındaki fark!

Halk TV'de ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran, Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu 'Halk Arenası'nın bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu. Karamollaoğlu, Saadet Partisi ile AKP arasındaki farkı da açıklayarak, "Temelde bu arkadaşlarımız yola çıkarken ‘Milli görüş gömleğini çıkardık’ dediler. Şimdi de giymeye çalışıyorlar da olmuyor. Obezite hastalığı olduğu için gömlek yırtılıyor. Ekonomi o kadar bitti ki, bu kolay kolay her gömleğin uyacağı beden olmaktan çıktı" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin en güvenilir kişisi soruşturmacı gazete­ci Uğur Dündar’ın reyting rekorları kıran programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Karamollaoğlu, usta gazeteci Uğur Dündar’ın “Adalet ve Kalkınma Partisi ile aranızdaki en önemli farklar nelerdir?” sorusuna yanıt verdi.

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Karamollaoğlu, “Şöyle söyleyeyim, aynı kökten geliyoruz ama bazen bitkiler büyüğünce daha kaliteli olsun diye aşı yaparlar. Ama aşı yanlış yapılınca tutmaz. Burada bir yanlış aşı oldu gibi geliyor. Prensip itibariyle benim bu fikirlerime karşı çıkanlar olacaklar olabilir, onu hemen söyleyeyim. Temelde bu arkadaşlarımız yola çıkarken ‘Milli görüş gömleğini çıkardık' dediler. Şimdi de giymeye çalışıyorlar da olmuyor. Obezite hastalığı olduğu için gömlek yırtılıyor. Ekonomi o kadar bitti ki, bu kolay kolay her gömleğin uyacağı beden olmaktan çıktı” dedi.

Karamollaoğlu şöyle devam etti:

“Bu arkadaşlarımız ‘Milli görüş gömleğini çıkardık' dedikleri zaman bu umdelerinden vazgeçtik manasına geliyor bu. Ne yaptılar, arkasından ne geldi? ‘Avrupa'yı medeniyet projesi olarak benimsedik', ‘Amerika bizim stratejik müttefikimizdir', ‘faizci kapitalist sistem de bizim kalkınmacı modelimizdir' dediler, hapı yuttular. Bugün geldiğimiz nokta bunun neticesi.”