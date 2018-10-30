Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

93 Harbi'nde Rus İmparatorluğu tarafından işgal edilen Kars'ın kurtuluşunun 98. yılı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerle kutlandı. Kars Valisi Rahmi Doğan, Milli Mücadele döneminde Kars'ın önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Vali Doğan, "Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşu yani Doğu Cephesi'nde kazanılan zafer diğer cephelere de moral kaynağı olmuştur. Bu sebeple Milli Mücadele'nin başarılı olmasında Gazi Kars'ımızın kurtuluşunun büyük bir önemi bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı.

Kutlama programı kapsamında, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Faikbey Caddesi’ndeki anıtın önünden başlayarak, Atatürk Caddesi’nde yürüyüş gerçekleştirdi. Çeşitli eserlerin seslendirildiği yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mehteran Takımı, Kars Kalesi eteklerinde yürüyüşü sonlandırarak, burada konser verdi. Kars aşıklarının da sahne aldığı etkinlikte Kafkas Halk Oyunları ekipleri gösteri sundu.

“BU TOPRAKLARIN BEDELİ BİRKAÇ MİSLİYLE ÖDENMİŞTİR”

Kars Valisi Rahmi Doğan, programda yaptığı konuşmada, önemli bir coğrafyada yaşandığına işaret ederek, “Bu topraklar gerçekten çetin topraklar, maliyeti yüksek topraklar. Bu millet bu toprakların bedelini birkaç sefer, birkaç misliyle ödemiştir. Dolayısıyla bu topraklar anamızın ak sütü gibi helaldir ve vatanımızdır.” dedi.

Cumhuriyet Bayramı’nın dün kutlandığını anımsatan Doğan, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti İslam ülkeleri arasında en güçlü Müslüman ülke olarak ayakta durmaktadır. Çevremize baktığımızda birtakım oyunlarla birtakım desiselerle, tezgahlarla bu millete diz çöktürüp bu milleti ortadan kaldırmak, bu devleti parçalayıp bölmek isteyen uluslararası güçler ve onların maşaları başarılı olamayacaktır.” diye konuştu.

“KARS’IN KURTULUŞU DİĞER CEPHELERE DE MORAL KAYNAĞI OLDU”

Vali Doğan, şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüyerek, güçlenerek ve hızlı adımlarla ilerleyerek bu evlatlarını gelecek yüzyıllara taşıyacaktır. Bizim gönül coğrafyamızda bu milleten medet uman, bu milletin gözünün içine bakan, gönül coğrafyamızda yaşayan insanlarımız var. Onlar için de çok çalışıp, büyüyüp, güçlenip hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde yaşayan evlatlarımız için hem gönül coğrafyamızda yaşayan insanlarımız için Türkiye’nin güçlü olması lazım.”

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta da Kars’ın önemli bir noktada bulunduğunu ifade ederek, “Milli Mücadele’nin ilk yıllarında Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşu yani Doğu Cephesi’nde kazanılan zafer diğer cephelere de moral kaynağı olmuştur. Bu sebeple Milli Mücadele’nin başarılı olmasında Gazi Kars’ımızın kurtuluşunun büyük bir önemi bulunmaktadır.” şeklinde konuştu.

Etkinlik halk müziği sanatçısı Yudum’un konseriyle sona erdi.

Programa, 14. Mekanize Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, bazı protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. AA