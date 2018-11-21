Kayseri ve Bursa’da FETÖ operasyonu

FETÖ'nün esnaf ve iş adamı yapılanmasına yönelik operasyon - Kayseri'de, haklarında yakalama kararı verilen 11 kişiden 7'si gözaltına alındı. Bursa'da da hakkında arama kararı buluna 50 FETÖ üyesinden 33'ü gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 2 polis memuru ile 3 iş adamının da olduğu öğrenildi.

Kayseri’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün esnaf ve iş adamı yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 11 kişiye yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin “sohbet imamları” tarafından düzenlenen toplantılarına katıldıkları, örgüte himmet, burs, bağış adı altında finansman sağladıkları, örgüte ait vakıf, dernek ve tüzel kişiliklerde üyelik yaptıkları, Bank Asya’da hesap açıkları ve bu hesaplara yüklü miktarda para aktardıkları, çocuklarını örgüte ait eğitim kurumlarına kaydettirdikleri iddiasıyla 11 esnaf ve iş adamı hakkında gözaltı kararı verdi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerden bazıları, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için operasyon

sürüyor.

Bursa'da 33 kişi gözaltında

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 50 örgüt mensubu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kararla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri düğmeye bastı. Ekipler çok sayıda polis memurunun katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 2 polis memuru ile 3 iş adamının da olduğu öğrenildi.

Polis memurlarının örgüt arasında üst düzey bağlılık notlarının bulunduğu mahrem kartlarla ilgili çalıştıkları belirtildi.

Operasyonda hakkında arama kararı bulunan 2'si aktif görevde 8'i ihraç 10 polis memuru, 1'i muvazzaf binbaşı 1'i muvazzaf asteğmen olmak üzere 4 asker, 3 iş adamı ve aralarında öğretmen ve vatandaşların da olduğu 50 kişiden 33'ü gözaltına alınırken diğer 17 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

(Ajanslar)