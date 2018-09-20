Kılıçdaroğlu: Berberoğlu ile kucaklaşacağım

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında Yargıtay tarafından verilen tahliye kararıyla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk değerlendirme geldi. Kılıçdaroğlu, "Enis Beyle ilgili verilen karar sonucu tahliye olacak. Bu akşam kendisi ile buluşacağım, kucaklaşacağım" dedi. Bu açıklamanın ardından da Kılıçdaroğlu, tahliye olan Berberoğlu ile kısa bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesini ziyareti sırasında tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında Yargıtay tarafından verilen tahliye kararını öğrendi. Burada bir yorumda bulunmayan Kılıçdaroğlu, geçtiği Vize ilçesinde, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine kısa bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, “Bu akşam kendisi ile buluşacağım, kucaklaşacağım. Ama kararı, kendisini görmediğim için bugünden, şu anda yorum yapmayı doğru bulmuyorum” dedi.

TELEFONLA DA GÖRÜŞTÜ

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra da Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde tahliye olan Enis Berberoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. CHP lideri telefonda Berberoğlu’na, “Gözün aydın, sesin iyi geliyor. Bu akşam evde görüşeceğiz” dedi.

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“ÜLKENİN GELECEĞİ TEFECİLERE TESLİM EDİLDİ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babaeski’deki Trakya’da Tarım Buluşması’nın ardından belediye önünde toplanan vatandaşlara da seslendi. Burada da ülkenin geleceğinin tefecilere teslim edildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün güzel bir sözü var. Babaeski ayni zamanda güzel bir tarım kentidir. Gerçekten olağan üstü güzel bir toprağı var, çalışkan insanları var, üretirler, çalışırlar, kimseye ele avuç açmazlar, alın teri ile gezerler, onurları ile gezerler, Babaeski’nin böyle bir özelliği var. Bakın ben size örnek vereceğim, son 16 yılda içerdeki bir avuç tefeciye ödenen para ne kadardır? Faiz olarak, ödenen para, 699 milyar 532 milyon lira. Eski para ile 699 katrilyon mu ne kadar bilmiyorum artık. Faiz bu faizler, gelir elde eden içinizde bir kişi var mı? Ben de bilmiyorum. O kadar büyük parası varsa ne işi var burada. Memurun, emeklinin, işçinin, esnafın geliri düşüyor, Türk Lirası eriyor, doları tutamıyorlar bir türlü niçin, kararı hükümet değil kararı saray değil, kararı bir avuç tefeci veriyor. Türkiye o açıdan yakayı tefeciye kaptırmış vaziyette”

“EMİR ALAN TÜRKİYE’Yİ YÖNETEMEZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Ben istediğim gibi faiz yükseltirim, istediğimi yaparım” dediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Sen bana bir şey söyleyemezsin. Erdoğan’ın doğru bir lafı var, ‘borç alan emir alır diyor’ Beyefendi 16 yıldır emir alıyor. 16 yıldır emir alıyor. Emir alan Türkiye’yi yönetemez, emir alan Türkiye’yi yönetemez,hele hele emir alan makamdan bir de uçak alanda Türkiye’yi yönetemez. Yok, öyle bir şey! Yok, böyle bir şey! Bu ülkenin hangi siyasi iktidarına bakarsak bakalım, bu ülkenin bir saygınlığı vardır. Bu ülkenin saygınlığını hepsini söylemek zorundayız. Farklı siyasi görüşleriniz olabilir, farklı kimlikleriniz olabilir, farklı inançlarınız olabilir ama bayrağımızın altında onurumuzla yaşamak isteriz. Bayrağımızın altında huzurla yaşamak isteriz. Hiç kimsenin Türkiye’nin onuru ile haysiyeti ile oynamasına izin vermeyiz. Veremeyiz de zaten. Şimdi ben size şunu sormak isterim. Katar’dan hibe aldı 500 milyon dolarlık uçağa, uçağa uçan saray diyorlar. Bu uçağa hangi yüzle binecek ve hangi geleceğine binecek, 10 tane uçağı var. 10 uçağı var ya yetmiyor mu arkadaş yaa 10 tane, şimdi bakın yarın Katar Emir’i kalkıp, Erdoğan’a bir şey söylese, yarın Türkiye’ye bir şey söylese veya Türkiye’nin aleyhine çalışsa, nitekim çalışıyorlar. Aleyhine çalışsa, Erdoğan buna kalkıp bir laf edebilir mi? Etse bile diyecek ki otur oturduğun yerde kardeşim, otur oturduğun yerde, bak sana uçak verdim’ diyecek, başka bir şey demez. Uçağı bile sana ben verdim, istiyorsan yarın başka bir şey vereyim’ diyecek” ifadelerini kullandı.

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“O UÇAĞI KATAR’A GERİ GÖNDERECEKSİN”

Kılıçdaroğlu, Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’inde, İsrail, Katar, Mısır, Yunanistan’ın doğalgaz aradığını belirterek, “Bizim aleyhimize, bir şey söylüyor mu hükümet, asla bir şey söylemiyor. Çünkü gebe, çünkü hediye aldınız. Hediye alırsanız onun altında ezilirsiniz. Geldiğimiz nokta budur. Kendisine açık ve net söyledim, açık ve net söyledim, hepinizin huzurunda bir kez daha söylüyorum. Sevgili Erdoğan, onurun varsa, haysiyetin varsa, Türkiye’nin, onurunu ve haysiyetini korumak istiyorsan, o uçağı yarın sabah derhal Katar’a geri göndereceksin. Yeri gelirse aç gezeriz, gururlu gezeriz, başımız dik gezeriz” dedi. DHA