Kılıçdaroğlu: Biz asıl ittifakı AKP seçmeniyle yapacağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yerel seçim çalışmalarını SÖZCÜ’ye anlattı. AKP seçmeninin Tayyip Erdoğan’a istediği her şeyi verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Erdoğan her yetkiyi aldı, ülkeyi derin bir krizle karşı karşıya getirdi. Şimdi ders verme zamanı...” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim çalışmaları dolayısıyla yoğun günler yaşıyor. Yanına önce İYİ Parti ile seçimlerde işbirliği görüşmelerini yürüten Bülent Tezcan geldi. O ayrılırken, Almanya ziyareti öncesi emekli Büyükelçi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz odaya girdi. Belki en uzun görüşmeyi de son olarak makama giren Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'la yaptı. Torun'un elinde büyük bir Türkiye haritası vardı. İller renklendirilmişti. İttifaklı, ittifaksız sonuçlar gösterilmişti. Kılıçdaroğlu, görüşmemizde öncelikle ekonomiyi değerlendiriyor. Ülkenin 16 yılda geriye götürüldüğünü belirtiyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmeleri:

KAZANIMLAR ALINDI: Dünyada bir yönetim düşünün, 16 yıl kendi ülkesini tek başına yönetsin ve 16 yılın sonunda Türkiye derin bir ekonomik krizle karşı karşıya kalsın. Hem ekonomi, dış politika, eğitim, toplumsal barış, demokrasi açısından geriye gidişin yaşandığını görüyoruz. Cumhuriyet tarihi boyunca toplumun elde ettiği kazanımların büyük bir kısmı son 16 yılda toplumun elinden alındı.

AKP İLE ANILMAK İSTEMİYORLAR

YENİ İSİM BULAMIYORLAR: Yerel yönetimlerde yeni bir isim çıkarmakta zorlanıyorlar. Aynı isimler büyükşehir belediye başkanları, aynı isimler il belediye başkanları olarak topluma sunuluyor. Yeni bir isim, ufku olan, sorunları çözmede yetenekli olan isim AKP saflarında AKP ile beraber anılmak istemiyor. Çünkü AKP demek, sorun üreten bir parti demektir.

KADER BİRLİĞİNE İTTİ: Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretememeleri, AKP ile MHP'yi bir anlamda kader birliğine itti. Seçimleri kaybedeceklerinden korkuyorlar. O korku nedeniyle bir araya geliyorlar. Ama halk bunların hangi gerekçe ile bir araya geldiğini görüyor. Bütün olumsuz gidişten bu iki parti sorumlu. Çekinerek, korkarak, “Bir araya gelmezsek CHP büyük şehirleri alır, belediyelerde başarı elde eder” kaygısının içindeler.

BÜTÜN YETKİLER VERİLDİ

HER ŞEYİ VERDİLER: Biz, önce sandıkta ittifakı AKP seçmeniyle yapacağız. Nedeni şu: AKP seçmeni, Erdoğan ne istediyse verdi. “Tek başına iktidar” dedi, verdiler. “Bir dönem yetmez” dedi, bir dönem daha verdiler. “Şimdi ustalık dönemim” dedi 5 yıl daha verildi. “Ülkeyi yönetmem için Anayasa engel” dedi, Anayasa değişikliğine de izin verdiler. “Benim tek başıma yönetmem lazım. Bakanlar iş yapmıyor, bürokrasi iş yapmıyor. Ben karar alamıyorum, mahkeme durduruyor. Meclis istediğim gibi çalışmıyorum” dedi, bütün yetkiler de verildi. Bu yetkileri alan Erdoğan, Türkiye'yi, tarihinin en büyük krizleriyle karşı karşıya getirdi. Şimdi AKP seçmenin ders verme zamanı. O kardeşlerim de “Ne istiyorsan verdik, bizi açlığa ve yoksulluğa mahkum ettin. Kusura bakma benim sana ders verme görevim var. Türkiye'yi felakete sürükledin” diyecek. AKP seçmeniyle ittifak yapıp seçimde iyi bir ders vereceğiz.

ADAYLARIN PROJELERİ YARIŞIYOR

İKİ ŞEY İSTEDİK: İllerdeki aday adaylarımız arasında projeler bağlamında yarış var. Bu bizi mutlu ediyor. Aday adaylarımızdan iki şey istedik: 1-Belediye başkanı olmak istediğin yerin sorunları nedir? Bunu bize yaz. Dosyana koy. 2-Sorunlar için çözüm önerilerin nedir? Böylece, sorunlara ne kadar vakıf, sorunları çözmek için hangi projeleri var? Bunu öğreniyoruz.

İTTİFAK: Ankara, İstanbul, İzmir gibi kentlerimizin adaylarının belirlenmesi var. Kendi içimizde ve dışımızda. İYİ Parti ile bazı görüşmelerimiz var. Koray Aydın'ın açıkladığı gibi temel ilkelerde görüş birliği sağlanmış durumda. Konu önümüzdeki süreçte daha da olgunlaştırılıp çözümlenecektir. Yerel yönetim seçiminde ciddi bir sorunla karşılaşmayız. Var olan aday adaylarından en çok oyu kiminle alırız. Bilgisi becerisi olan başarılı çizgisi olan adayları belirlemek de bizim görevimiz. Çalışıyoruz.

Kılıçdaroğlu, İnce'nin adaylık şartı için konuştu:

Eğilim yoklaması için İstanbul'dan talep gelmedi

Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce hafta içinde bir araya geldi. Görüşme sonrasında İnce “İstanbul'a aday olacak mısınız” sorusuna “250 bin kişinin önüne sandık konulursa adayım… Ama diğer türlü ‘Gel aday ol' denilirse kesinlikle aday değilim” karşılığını verdi. İnce eğilim yoklaması yapılması gerektiğini Kılıçdaroğlu'na ilettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, 40 dakikalık görüşmede İnce'yi dinlediğini belirterek, şunları anlattı:

DEĞERLENDİRECEĞİZ

“İstanbul'la ilgili eğilim yoklaması olursa katılacağını, olmazsa katılmayacağını, parti için çalışacağını, partili olduğunu ifade etti. Biz zaten örgütlere ‘Nerelerde eğilim yoklaması yapılmalı, nerelerde eğilim yoklaması istiyorsunuz?' diye yazı göndermiştik. Önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. İstanbul'dan eğilim yoklaması yapılmasına ilişkin bir talep gelmedi. Şu anda eğilim yoklaması yapılacak yerlerde çalışma devam ediyor. Eğilim yoklamasından sonra süratli bir şekilde açıklayacağız. Oradan kim çıkarsa belediye başkanı adayı olarak Parti Meclisimiz karara bağlayacak. Tabii anketler de yapıyoruz.”

Mansur Bey'den beklenti var

Mansur Yavaş, 2014'te CHP ve MHP'nin Ankara adayı olmuştu. Yavaş, seçimi kıl payı kaybetmişti. CHP ile İYİ Parti arasında 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçim için ittifak görüşmeleri sürerken Mansur Yavaş ismi ön plana çıkmaya başladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'a ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“2014 seçiminde belediye başkan adayımız olan Mansur Yavaş, toplunun her kesimi tarafından sevilip sayılan, güven veren bir kişi. Dolayısıyla Mansur Bey'in isminin adaylık sürecinde dillendirilmesi de normal bir şey. Mansur Bey'den toplumun bir beklentisi var.”

Başkanlarımız CHP rozeti değil Türk Bayraklı rozetler taşıyacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, belediye başkan adaylarının “Toplumun her kesimini kucaklayan” profilde olacağını kaydetti. “Belediye başkan adaylarımızdan iki şey bekliyoruz” diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“1- Seçildiği andan itibaren herkesin belediye başkanı olacak, Türk Bayrağı rozeti taşıyacak, herkese eşit hizmet götürecek, yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapacak.

2- Yaptığı harcamaların hesabını halka verecek. Bizim için vazgeçilmez. Şeffaflık sağlayacağız.

Adaylarda toplumun her kesimini kucaklayan, her kesime sıcak mesajlar veren, kimseyi ötekileştirmeyen özellik istiyoruz. Her kesime gidip sorunlarına vakıf olduğunu göstermeli, sorunların çözümünü güven veren bir dille anlatmalı. Sert, militan, parti kimliği öne çıkmış adayların olmaması lazım. Herkesi kucaklayan aday olması lazım. Milletvekilliği adaylarından farkı bu zaten. Milletvekili seçiminde parti, belediyle başkanlığı seçiminde aday tercihi var. Her kesimi kucaklaması lazım. Anketler yapıyoruz. Nabız tutuyoruz, görüşmelerimiz var. Bu konuda değerlendirmeler yapacağız.”