Kılıçdaroğlu’nun tarihi yayını bu akşam…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu akşam, hükümete yakın Demirören grubuna satılan CNN Türk'e konuk olması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Demirören grubunun AKP'ye yakın olmasına dikkat çeken CHP'li Gonca Aytaş'ın "Genel Başkanı son kez Cnn Türk’te izliyor olabiliriz..." tweeti sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.