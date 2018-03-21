Kılıçdaroğlu’nun tarihi yayını bu akşam…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Doğan grubunun haber kanalı CNN Türk’te ekrana gelen ‘Ne Oluyor?’ programına konuk oluyor. Kılıçdaroğlu’nun saat 21:00’da ekrana gelecek bugünkü yayınının, Doğan grubunun satıldığı güne denk gelmesi de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Doğan Medya’nın AKP’ye yakınlığıyla bilinen Erdoğan Demirören’e satılması, “Kılıçdaroğlu son kez CNN Türk’te” esprilerine konu oldu.
Attığı tweet nedeniyle gözaltına alınan/dava açılan herkese vekillik yapmaya hazırım! İfade ve düşünce özgürlüğüne sahip çıkma zamanı!
— Av.Gonca Aytaş (@goncaaytas) 16 Ekim 2015
CHP’li avukat Gonca Aytaş’ın, attığı “Doğan Grubu Demirören grubuna satılmış. Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam Şirin Payzının konuğu, Genel Başkanı son kez Cnn Türk'te izliyor olabiliriz :)” tweeti de sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.