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Kılıçdaroğlu’nun tarihi yayını bu akşam…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu akşam, hükümete yakın Demirören grubuna satılan CNN Türk'e konuk olması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Demirören grubunun AKP'ye yakın olmasına dikkat çeken CHP'li Gonca Aytaş'ın "Genel Başkanı son kez Cnn Türk’te izliyor olabiliriz..." tweeti sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

android-time 17:03 21 Mart 2018
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Kılıçdaroğlu’nun tarihi yayını bu akşam…
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu akşam, hükümete yakın Demirören grubuna satılan CNN Türk'e konuk olması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Demirören grubunun AKP'ye yakın olmasına dikkat çeken CHP'li Gonca Aytaş'ın "Genel Başkanı son kez Cnn Türk’te izliyor olabiliriz..." tweeti sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Doğan grubunun haber kanalı CNN Türk’te ekrana gelen ‘Ne Oluyor?’ programına konuk oluyor. Kılıçdaroğlu’nun saat 21:00’da ekrana gelecek bugünkü yayınının, Doğan grubunun satıldığı güne denk gelmesi de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Doğan Medya’nın AKP’ye yakınlığıyla bilinen Erdoğan Demirören’e satılması, “Kılıçdaroğlu son kez CNN Türk’te” esprilerine konu oldu.

CHP’li avukat Gonca Aytaş’ın, attığı “Doğan Grubu Demirören grubuna satılmış. Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam Şirin Payzının konuğu, Genel Başkanı son kez Cnn Türk'te izliyor olabiliriz :)” tweeti de sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Son güncelleme: android-time 17:0521.03.2018
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