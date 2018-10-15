‘Kimin cezaevine gireceğine Erdoğan, kimin çıkacağına dünya liderleri karar veriyor’

CHP Grup Başkanvekili Özel, bu açıklamayı Manisa Barosu’nun genel kurulunda yaptı. “Kuvvetler ayrılığı prensibini ayaklar altına alırsanız, demokrasi ve adalet gemisi batar” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, PKK ve FETÖ adına “çalışmak ve casusluk” suçlamalarından 35 yıl hapsi istenen Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması hakkında konuştu. ‘Yaşanan sorunların temelinde kuvvetler ayrılığının olmaması var' diyen Özel, iktidarı eleştirdi. Türkiye'de kuvvetler ayrılığı prensibinin ayaklar altına alındığı için demokrasi ve adalet gemisinin batabileceğini belirten CHP'li Özel şu değerlendirmeyi yaptı:

MERKEL VE SCHRÖDER ÖRNEĞİ

“Bugün bu durumla karşı karşıyayız. Somut olarak hatırlamak gerekirse yüksek yargı başkanlarının cübbelerinde olmayan düğmelerini iliklemeye çalışarak yürütmenin başını karşılamaları, onun çay toplama partilerine iştirak etmeleri ve bunun ödülünü de kendi kızlarının o kadar hakim, savcı adayı varken iki günlüğüne Elazığ'dan saraya atanmasıyla almaları en somut örneklerindedir. Adli yıl açılışlarının, hakim-savcı kuralarının da yürütme organın sarayında yapılıyor olması, somut örnekler arasındadır. Sizde kuvvetler ayrılığı yoksa birileri sizden kimselerden isteyemeyeceği şeyleri ister. Çıkar Trump der ki ‘Benim rahibi ver.' Sen, ‘Sende de bizim bir papaz var. Ver papazı, al papazı' dersen, kuvvetler ayrılığının olmadığını, mahkemelerin bağımlı olduğunu söylemiş olursun. Son 15 günde istediğin kadar, ‘Bizde mahkemeler bağımsızdır' de, bu iç politikaya yönelik bir algı operasyonundan öteye gitmez. Sana da kimse inanmaz. Tüm dünya da Türkiye de biliyor ki, Türkiye'de kimin içeri gireceğine Erdoğan, kimin dışarı çıkacağına dünya liderleri karar veriyor. Deniz Yücel'i Angela Merkel'in, Büyükada tutuklularını Schröder'in dışarı çıkardığı gibi, Brunson'ı da Trump dışarı çıkardı. Hukukun Üstünlüğü Endeksi diye bir endeks var. Türkiye, o endekste 113 ülke arasında 101'inci sırada. Bizden önceki 50 ülkenin haritalardaki yerini bilmiyorum. Bu ülkeler bile bizden daha iyi noktada.”