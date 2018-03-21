Kocaeli Belediyesi’nin Çanakkale programında İstiklal Marşı skandalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstiklal Marşı'nın bestesi değişmeli' çıkışının ardından bazı AKP'liler hemen harekete geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin programında İstiklal Marşı ilahi gibi okundu. Marşı dinleyenler ayağa kalkmadı, saygı duruşunda bulunmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de 46. Muhtarlar Toplantısı'nda İstiklal Marşı ile ilgili konuşmuş ve yeni bir beste yapılması gerektiğini söylemişti. Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: “En büyük üzüntüm marşı yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. Burada da bestekarlara görev düşüyor. Güfte var, istenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar.”

Erdoğan’ın sözlerinin ardından, AKP’li Beykoz Belediyesi’ne bağlı “Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi”nin açılışında İstiklal Marşı, ilahi şeklinde okunmuştu. İstiklal Marşı okunurken seyircilerin ayağa kalkmadığı ve Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı’nın kafasıyla ritim tuttuğu anlar dikkat çekmişti.

Törende, İstiklal Marşı’nı seslendiren tasavvuf sanatçısı Mehmet Kemiksiz, “Şu an okunan İstiklal Marşı yanlış okunuyor. Şimdi okuduğumuz bestenin, resmi marş olması için Kültür Bakanlığı’na teklifte bulunacağız” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü grup toplantısında Mehmet Akif, “Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırtmasın” demişti, Bizde diyoruzki birdaha istiklal marşı yazmamak için bu marşımızın mesajlarını zihnimizden ve yüreğimizden asla eksik etmiycez.

SAYGI DURUŞU BİLE YOK!

Beykoz'da yaşananların ardından İstiklal Marşı'yla ilgili bir başka olay da Kocaeli'de yaşandı.

İstiklal Marşı'nın ilahi şeklindeki bestesi Kocaeli'de, AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlendiği programda okundu.