Konsolosluk konutunda arama

Olay yeri inceleme ekipleri Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait konutta inceleme yapmak üzere binaya giriş yaptı. Ekiplerin incelemeye başladığı bildiriliyor.

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na iki hafta önce girmesinin ardından kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma sürüyor. Gazeteci Kaşıkçı’nın kaybolması olayıyla ilgili 11 Suudi yetkilinin ardından Türk olay yer inceleme ekibi de binaya geldi. Uzman ekiplerin konut ve çevresinde çalışmaya başladıkları öğrenildi. Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi’nin konutunda dün yapılmak istenen arama gerçekleşmemişti.

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