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İYİ Partili Yokuş’tan kamu bankalarına eleştiri

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, ekonomiye dair özel açıklamalarda bulundu ve kamu bankalarındaki düşük döviz oranları için "Bu bir soygundur" dedi.

Mehmet Ali KAYACI / Konya
android-time 11:44 11 Eylül 2018
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İYİ Partili Yokuş’tan kamu bankalarına eleştiri
İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, ekonomiye dair özel açıklamalarda bulundu ve kamu bankalarındaki düşük döviz oranları için "Bu bir soygundur" dedi.

“Biz iyiyiz ama ekonomi kötü” değerlendirmesinde bulunan Yokuş, ekonomiye dair, “1 yıl içinde ekonomiyi toparlamak zor. Ama 2. yılda toparlanmalı. 24-25 Ocak kararlarından daha zor şartlarla yüz yüzeyiz. İktidar kriz yok gibi davranıyor. Aldıkları tedbirler de piyasada karşılık bulmuyor” yorumunda bulundu.

Kamu bankalarındaki kur değişikliğinin neden yapıldığının anlaşılmayan hareketler olduğunu belirten Yokuş “Ancak bunun arkasında kim var? Ne amaçla yapılıyor. İktidarın eli kolu bağlı. Anlaşılır gibi değil. Bunu yapanların bedel ödemesi lazım. Bürokratlar korunduğunu göre, bu soygun iktidarın bilgisi dahilinde yapılıyor” dedi.

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