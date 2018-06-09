Konya’da Bahçeli boş salona konuştu

MHP lideri Devlet Bahçeli Konya'da partisinin düzenlediği toplantıya katıldı. Programın geciktirilmesine rağmen salonun büyük bir bölümünün boş kalması ise dikkatlerden kaçmadı.

24 Haziran seçimlerine AKP ile “Cumhur İttifakı” ismi adı altında giren MHP’nin toplantılarında boş koltuklar dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli, AKP'li vekil adaylarını uyararak, “Özellikle AK milletvekili adayları; kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın” demişti. Cumhur İttifakı’nda gerilimli günler sürerken MHP’nin Konya’da yaptığı toplantıdan şok görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler izlendiğinde MHP lideri Bahçeli konuşurken salonun neredeyse boş olduğu anlaşıldı. Bu görüntüler medyada yer bulamazken salonun boşluğu, MHP’nin 24 Haziran’da ne kadar oy alacağı konusundaki tartışmaları da ateşledi.

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PROGRAM GECİKTİRİLDİ

Salonun dolması için 14.00'da başlaması gereken program geciktirildi. Ancak buna rağmen salon boş kaldı. Bazı televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanan program da salonun geneli televizyonlara yansıtılmadı.