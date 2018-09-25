Konya’da ‘Zümrüt’ alarmı: 2 apartman tahliye edildi

Konya'da yaklaşık 150 kişinin yaşadığı 16 daireleri bitişik 2 bina, bodrum katındaki kolonlarda olaşan çatlaklıkların yıkılma tehlikesi oluşturabileceği endişesiyle tahliye edildi.Kolon alarmı akıllara 2004 yılında aynı ilçede çöken ve 92 kişiye mezar olan Zümrüt Apartmanı'nı getirdi.

Selçuklu ilçesi Aydınlık Evler Mahallesi Çayüstü Sokak’ta giriş katında dükkanlar olan 4 katlı bitişik iki binada oturan apartman sakinleri, akşam saatlerinde bodrum katındaki kolonların bazılarında çatlaklıklar olduğunu fark etti. Ardından belediyeye haber verdi.

Belediye, AFAD ve İnşaat Mühendisleri Odası, yaptığı incelemede binanın yıkılma tehlikesi olduğunu belirledi. Bunun üzerine yaklaşık 150 kişinin oturduğu binanın tahliye edilmesine karar verildi.

Bina sakinleri valizlerini toparlayıp binayı tahliye etti. Kalacak yeri olmayanların kamu kurumlarına ait misafirhanelerde konaklayacakları belirtildi. Tahliye sırasında aynı binada oturan bir kişinin ise balkondan izlemesi dikkat çekti.

Konya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Kamil Akın, yaptıkları incelemede çatlaklıklara rastladıklarını ve can kaybı yaşanmaması için tahliye edilmesine karar verdiklerini belirtti. Akın, yapılacak detaylı incelemenin ardından binanın yıkımı ya da güçlendirilmesi konusunda karar verileceğini belirtti.

ZÜMRÜT APARTMANI FACİASI

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan Zümrüt Apartmanı 2 Şubat 2004 tarihinde çökmüş, 92 kişi enkaz altında kalarak can vermişti. Faciada 30 kişi de yaralanmıştı.