Korkunç görüntüyü gören vatandaşlar polisi aradı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Ceyhan Nehri’ndei bent üzerinde bir erkek şahsın hareketsiz olarak durduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Cesedi sudan çıkarmak için itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ilk olarak bent üzerindeki su akışını yavaşlatmak için kanal kapağını açtı. Akıntının yavaşlamasının ardından çizmelerle suya giren itfaiye ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı. 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Elbistan nüfusuna kayıtlı olan Ahmet Uzman'a (58) ait olduğu ortaya çıkan ceset, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ahmet Uzman'ın kesin ölüm sebebi Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

İHA