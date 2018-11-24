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Korkunç kaza! Genç Helin’den acı haber

Malatya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı, yanında bulunan Helin Ede (19) öldü.

android-time 19:25
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Malatya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı, yanında bulunan Helin Ede (19) öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Yavuzselim Mahallesi Karagöz Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 44 AAR 693 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan Helin Ede olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

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Yaralı sürücü ve yanında bulunan Ede’nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Helin Ede’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morguna konuldu. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. DHA

Son güncelleme: android-time 19:2924.11.2018
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