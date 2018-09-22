Eskişehir Beylikovalılar Derneği’ni ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer hükümetin önceki gün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nı eleştirerek, “Programda kriz var ama krize çözüm önerileri yok. Krizin yükünü yoksulun sırtına yüklediler. Bu programda daha fazla işsizlik, daha fazla yoksulluk, daha fazla zam var. Hedefimiz yerel seçimler. Ülkenin geleceğini düşünen tüm yurttaşlarımızla bir araya gelerek yerel seçimleri kazanacağız ve ülkeyi bu çöküşten hep birlikte kurtaracağız” dedi.

CHP'li Çakırözer Beylikovalılar Derneği'ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Tolga Savaş ve dernek üyelerinden Beylikovalıların talep ve beklentilerin dinledi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz gün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na tepki gösteren Çakırözer, yeni programda ülkeyi krizden, çöküşten kurtaracak tek bir somut adımın olmadığını belirtti. Çakırözer, “Enflansyon 20'ler ile rekor kırarken, Yeni Ekonomi Programı'nda enflansyon hedefleri ekonomideki küçülmenin devam edeceğine işaret ediyor. ‘2021'de enflasyonu yüzde 6'ya indireceğiz'diyorlar. Nasıl yapacaklarına ilişkin hiçbir somut açıklama yok. Bu program ülkeyi krizden kurtarmaz, aksine emekliyi, emekçiyi, çiftçiyi, genci, yaşlığı daha fazla yoksulluğa, umutsuzluğa sürükler. Ekonomi küçüldükçe, maaşlar erimeye devam edecek. Yoksula, emekçiye, ücretliye enflansyon farkı yansıtılmalı, asgari ücret en az 2 bin TL olmalı” dedi.

İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM, İŞSİZE UMUT YOK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'in açıkladığı programda giderek artan işsizliğe herhangi bir çözüm bulunmadığına dikkat çeken Çakırözer, “Programda kriz var ama krize çözüm önerileri yok. İşsizlik konusunda iş bulma umudu olanlara umut yok. Programda işsizliğin artacağı ve 3 yıl sonra da bugünün üstüne çıkacağı öngörülüyor. İşsizler ordusuna yeni işsizler katılacak. İşsizliğin azaltılması için kalıcı ve güvenceli istihdam alanları yaratılmalı” diye konuştu.

BORÇ BATAĞINDAKİ ÇİFTÇİ DE UNUTULDU

Yeni Ekonomi Programı'nda tarıma ve çiftçinin sorunlarına da değinilmediğini aktaran Çakırözer, “Çiftçi ürettiğinin karşılığını alamıyor, tüketici gıda ürünlerini pahalı satın alıyor. Tarım bitme noktasına getirildi, çiftçi borç batağında, ekim yapamıyor. Ama bu program da tarımdaki yok oluşun önüne geçecek, borç batağındaki çiftçinin yeniden üretime katılmasını sağlayacak bir paket de yok. Üretimden tüketime giden süreçte sadece aracılar kazanıyor. Çiftçinin alın terinin karşılığını aldığı, tüketicinin daha ucuz gıda satın aldığı bir sistem oluşturulmalı” dedi.

ÇÖZÜM: ÜRETİME DAYALI PLANLAMA

Program niyetten öteye geçmediğini ve hiçbir inandırıcılığının bulunmadığını belirten Çakırözer, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye'de nüfusun yüzde 69'u borç ve taksit altında eziliyor. Ekonomide yatırımcının, tüketicinin, üreticinin yükü arttı. Yükselen faizlerle yıllık borçlanma maliyetleri rekor kırdı. Yeni Ekonomi Programı üreticinin, tüketicinin, yatırımcının yüzünü güldürmedi. Krizden çıkış için üretime dayalı planlama şart. Enflasyon yüzde 20'lerde rekor kırarken, Yeni Ekonomi Programında enflasyon hedefleri ekonomideki küçülmenin devam edeceğine işaret ediyor.”