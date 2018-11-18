Kurutma makinesi bomba gibi patladı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 6 katlı binanın en üst katında bulunan evde çamaşır kurutma makinesinin patlaması sonucunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Marmara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Elif Y. isimli bir kadın, 1 yaşındaki G.Y. isimli bebeğiyle 6 katlı binanın en üst katında bulunan evdeyken, yıkadığı çamaşırları kurutmak için çamaşır odasında bulunan çamaşır kurutma makinesini çalıştırdı. Elif Y. bir süre çalışan çamaşır kurutma makinesinde dumanlar çıktığını fark etti. Dumanları fark eden Elif Y., bebeği G.Y. ile birlikte evden çıkarak komşularından yardım isterken, makinenin bir anda patlaması ile evin çamaşır odasını alevler sardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenen olmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İHA