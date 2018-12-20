Mavi Balina’dan kurtulan genç anlattı

Gençler arasında Mavi Balina tehlikesi gündemdeki yerini korurken, intihar oyunu olarak nitelenen 'teknolojik vebanın' nasıl bulaştığı da netlik kazandı. Hindistan'da oyunu oynayan ve son anda kurtulan bir kişinin anlattıklarına göre oyun bildiğimiz uygulamalar gibi bilgisayar veye cep telefonu üzerine kurulmuyor. Oyunu özel bir linkle Whatsapp üzerinden paylaşıldığını belirten Hintli genç yöneticinin verdiği birbirinden tehlikeli görevlerin gece yarısı 02.00'da gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi. Hintli genci kardeşinin durumdan haberdar olup polise ihbarda bulunması kurtardı.

Gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyun, Bursa’da 12 yaşında bir çocuğun Çarşamba akşamı intihar etmesiyle yeniden gündeme geldi.

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Bursa’nın Gemlik ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk odasında kendini asmış halde bulundu. Polis, intihar olayının Mavi Balina oyunuyla bağlantılı olup olmadığını incelemek için çocuğun kullandığı bilgisayara el koydu. Geçen yıl Kasım ayında da Trabzon’da 16 yaşındaki bir gencin yine Mavi Balina oyunu sonucu başına ateş ederek intihar etmiş olabileceği haberleri çıkmıştı.

KARDEŞİNİN İHBARI KURTARDI

Hindistan’ın güney doğusundaki Karaikal şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Alexander isimli bir kişi de, intihar oyunundan kardeşinin durumdan haberdar olarak polise haber vermesi ile kurtuldu. Mavi Balina oyunu ile WhatsApp mesajlaşma programı üzerinden kendisine yollanan bir link aracılığı ile tanıştığını açıklayan adam şunları söyledi:

TELEFONA İNDİRİLEN BİR OYUN DEĞİL

“Mavi Balina telefona indirilen bir uygulama değil. Oyun, link aracılığı ile kişilerin bir yönetici tarafından yönlendirilmesi ile oynanıyor. Yönetici tarafından verilen görevlerin, gece yarısından sonra saat 02:00’da gerçekleştirilmesi isteniyor. İlk birkaç gün kişisel bilgilerin ve fotoğrafların paylaşılmasından oluşuyor ve bunlar yönetici tarafından toplanıyor.

Alexander, 50 aşamadan oluşan sürecin en ünlü görevlerinden birini yerine getirdiğini de anlatıyor:

“Akkaraivattam mezarlığına da gece yarısı gibi gittim ve burada bir selfie çekerek sosyal medyada bu fotoğrafı paylaştım. Her gün yalnız başıma korku filmleri izlemek zorundaydım ki bunun da amacı kurbanların korku içinde yaşamasını sağlamaktı. Bu tam anlamıyla bir sanal ölüm tuzağı… Çok acı verici bir tecrübe. Oyuna katıldıktan sonra insanlarla konuşmayı bıraktım ve odama kapandım. Oyundan çıkmak istesem de başaramadım.”

NDTV isimli yayın kuruluşunun haberine göre, Alexander, polis evine geldiği sırada koluna bıçakla balina kazımak üzereydi.

‘EĞER TAMAMLAMAZSAM ANNEM ÖLECEKTİ’

Ölümlü vakaların son aylarda giderek arttığı Hindistan’da, 17 yaşındaki bir kız göle atlayarak intihar etmek üzere iken kurtarıldı.

Oyuna telefonu aracılığı ile katıldığını ifade eden kız, güvenlik görevlilerine “son aşamayı” yerine getirmek üzere olduğunu da söyledi.

Genç kızın, kendisini kurtaran polis memuruna, “Eğer görevi tamamlamazsam annem ölecekti” dediği belirtildi.

Temmuz ayı içerisinde 14 yaşındaki Manpreet Singh isimli bir Hintli çocuk da Mavi Balina isimli oyunu oynadığını arkadaşlarına söyledikten birkaç gün sonra intihar etmişti.

‘OYUNUN SONU, ZAMANIN DOLDU’

2015 yılında Rusya’da başlayan akımın kurbanları çoğunlukla “daha kolay yönlendirilebilir” 18 yaş altı gençlerden oluşuyordu.

Ancak yıllar içinde vakaların yaş aralığı da değişmeye başladı. Haziran ayı içinde Arjantin’de kendisini bir su tankının üzerinden atmak isterken kurtarılan kişi 22 yaşında bir anneydi.

Genç kadının kendisini kurtaran polislere, Mavi Balina oyununu oynadığını söylediği aktarıldı.

22 yaşındaki Arjantinli annenin intihara kalkışmadan önce, “Oyunun sonu, zamanın doldu” isimli bir mesaj aldığını söylediği de ifade edildi.

‘BİYOLOJİK ATIKLAR’ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Oyunun kurucusu 22 yaşındaki Philipp Budeikin, Rusya’da çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak en az 15 intihar vakası ile ilişkilendirilen Budeikin’e verilen bu ceza Rus kamuoyunda tartışma yarattı. Geçen yıl Moskova’da bir diğer Rus vatandaşı Ilya Sidorov da kurduğu Mavi Balina grubuyla çocukları kendilerine zarar verme ve intihara teşvik etme suçlarından tutuklanmıştı.

2016 yılı Kasım ayında tutuklanan, Budeikin, duruşmalardan birinde, toplumda temizlik yaptığını söyleyerek, kurbanlarını “biyolojik atıklar” olarak tanımlamıştı.

(BBC Türkçe)