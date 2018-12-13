Mavi Çarşı sanığı yeniden hakim karşısında

Kadıköy'de, 1999 yılında Mavi Çarşı'ya PKK tarafından motolofkokteyli atılarak çıkarılan yangında 13 kişi hayatını kaybetmişti. AİHM, ömür boyu hapis cezası alan 4 sanıktan biri olan Azime Işık hakkında hak ihlali olduğu gerekçesiyle yeniden yargılamasına karar verdi. AİHM'in hak ihlali kararı sonrası İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, sanık Azime Işık'ın tahliye talebini reddeden mahkeme, infazının devamına karar verdi.

Kadıköy’deki Mavi Çarşı adlı alış veriş merkezine 1999 yılında PKK’lılar tarafından molotofkokteyli saldırı düzenlenmiş, çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanmıştı. Saldırının failleri oldukları belirtilen sanıklar Azime Işık, Ergin Atabey, Abdullah Günay ve Metin Yamalak yapılan yargılama sonucu, “Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik eylem yapmak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

AİHM, HAK İHLALİ KARARI VERDİ

Saldırıda gözcülük yaptığı gerekçesiyle hüküm giyen sanıklardan Azime Işık, polis sorgusunun avukat olmadan alındığını iddia ederek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’ne başvurdu. AİHM, soruşturma aşamasında ifadelerin bir avukat olmaksızın alındığı gerekçesiyle, adil yargılama hakkının ihlal edildiğine hükmederek yeniden yargılamasına karar verdi.

YENİDEN YARGILAMASI YAPILDI

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yapılan duruşmada tutuklu sanık Azime Işık ve avukatları hazır bulundu. Mavi Çarşı yangınında öğretmen eşi Ümit Ayyürek’i kaybeden Ahmet Ayyürek de müşteki olarak duruşmaya katıldı.

“DELİLLER YOK EDİLDİ”

Savunmasını Kürtçe tercüman eşliğinde yapan Azime Işık, “Poliste ben bir ifade vermedim. Bana zorla imza attırdılar. 20 yıldır bu yüzden cezaevindeyim. Mavi Çarşı eylemini kabul etmiyorum. Abdullah Öcalan’ın yakalanması üzerine molotoflu eylemler yapılmasına ilişkin bir planda ya da konuşmada bulunmadım” dedi. Sanık avukatı Ayhan Erdoğan yargılamanın başından beri müvekkilinin masum olduğunu savunarak asıl faillerin dosyadan çıkarıldığını ileri sürdü. Erdoğan, “Emniyet, gerçek failleri dosyadan alarak yerine olaya ilgisiz masum kişileri koymuştur” ifadesinde bulunarak müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

AVUKATSIZ İFADE ALMA TEK BAŞINA KARARI ETKİLEMEZ

Esas hakkında mütalaasını sunan duruşma savcısı, hükümlünün soruşturma aşamasında beyanlarının avukat bulundurmaksızın alınmasının tek başına kararın muteberliğine halel getirmeyeceğini belirterek, dosyadaki raporlar, görgü tespit tutanakları, teşhis yüzleştirme ve tanık beyanları dikkate alınarak söz konusu suçlardan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

“ATILI SUÇUN DEĞİŞME İHTİMALİ HENÜZ YOK”

Mavi Çarşı yangınında öğretmen eşi Ümit Ayyürek’i kaybeden Ahmet Ayyürek de saınğın cezalandırılmasını istediğini ifade etti. Ara kararını veren mahkeme, sanık hakkında atılı suçun değişme ihtimalinin henüz bulunmadığı gerekçesiyle infazının devamına karar vererek tahliye talebini reddetti. Duruşma, sanık avukatının savcılık mütalaasına karşı beyanda bulunmak istemesi üzerine Ocak ayına ertelendi.