Meclis’teki AB toplantısı iyi başladı karşılıklı eleştirilerle bitti

Türkiye ile AB arasında uzun süredir sıkıntılı olan ilişkiler Avrupa Parlamentosu’na gelen üyelik müzakerelerinin kesilmesini öneren rapor nedeniyle krize girmişti.

Krizi aşmak için Ankara'da 4 yıldır yapılmayan Avrupa Parlamentosu-TBMM karma parlamento komisyonu (KPK) toplantısı, bugün yapıldı. Ancak “sorunlarımızı konuşarak çözeriz” temennileriyle başlayan toplantı, tarafların karşılıklı olarak birbirlerini eleştirmelerinden öteye geçmedi.

AB'DEN BOL ELEŞTİRİ, ÜSTÜNE BİR DE EV ÖDEVİ

AB tarafı adına yapılan tüm konuşmalarda Türkiye'de başta ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere temel insan hakları ihlalleri ile, yargı bağımsızlığındaki sorunlarına vurgu yaptı.

KIBRIS VE YUNAN SORUNLARI

Avrupa Parlamentosu adına konuşan KPK'nın Avrupa tarafı Başkanı Yunan Milletvekili Manolis Kefalogiannis “Türkiye ile ilişkilerin gelişmesi Türkiye'nin yapacaklarına bağlı” dedi ve hiç adlarını anmadan, Yunanistan ve Kobrıslı Rumların Türkiye ile sorunlarına vurgu yaptı. Yunan vekil, “Türkiye tüm AB üyelerinin egemenliğine, doğu Akdeniz ve Ege'de karasuları ve kıta sahanlığına saygı duymalı” dedi.

Türkiye, Yunanistan ile Ege'de karasuları, Akdeniz'de ise Kıbrıslı Rumlarla petrol ve doğalgaz aramak üzerinden kıta sahanlığı anlaşmazlığı yaşıyor.

TERÖRLE MÜCADELE ORANTILI OLMALI

-ABKomisyonu adına konşanGenişlemeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Maciej Popowski ise Türkiye'nin terörle mücadelesinde başvurduğu yöntemlerin'orantılı' olması gerektiğini söyledi.

Türk vatandaşlarına vizesiz Avrupa için Türkiye'nin mevcut terörle mücadele yasadını AB standartlarına göre değişrirmesi gerektiğini vurgulayan Popowski, “Türkiye vatandaşlarının ifade ve toplanma haklarına saygı göstermeli” dedi.

AİHM KARARLARINI UYGULAYIN, KÜRT SORUNUNA SİYASİ ÇÖZÜM BULUN

Avrupa Konseyi adına konuşan dönem başkanı Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly ise Türkiye'nin yönetiminde ‘güçler ayrılığınının sağlanması gerektiği” mesajı verdi. Türkiye'nin AİHM kararlarını uygulaması gerektiğini de söyleyen Tilly' “ Kürt sorununa gecikmeden siyasi bir çözüm bulunmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Tilly, Türkiye'nin AB üyesi olan Kıbrıslı Rumların “egemenliğine ve haklarına saygı duyması gerektiğini” de ifade etti.

YANITI BAKAN YARDIMCISI KAYMAKCI VERDİ

Avrupalı yetkililerin eleştirilerine yanıtı Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı verdi.

“Söylediklerini daha iyi anlamanız için İngilizce konuşacağım” diye söze başlayan Kaymakcı'nın il kmesajı “Türkiye'ye özel ortaklık diye gelmeyin, biz AB'ye tam üyelik istiyoruz” oldu.

ABdeğerleri arasında en çok öne çıkanların “dayanışma ve kimseye ayrımcılık yapılmaması” olduğunu kaydeden Kaymakcı, “Türkiye'de darbe girişimi olduğunda Avrupa'dan ilk etapta dayanışma görmedik. Sonradan gelen dayanışma mesajları ise hem çok az, hem de çok geç oldu” dedi.

Avrupalı yetkililerin KIbrıs Rum Kesimi'nin Türkiye tarafından tanınmaması konusunda verdikleri “AB üyeleri arasında ayrımcılık yapmayımçn” mesajına da yanıt veren Kaymakcı, “Türkiye olarak biz de sizden aday üyeler arasında ayrımcılık yapmamanızı bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye'nin terörle mücadele çerçevesinde terör örgütlerine karşı “sadece kendi sınırlarını değil, AB ve NATO sınırlarını da korumaktadır” diyen Kaymakcı, Türkiye'nin aynı anda üç büyük terör örgütü, PKK, IŞİD ve FETÖ'yle mücadele etmekte olduğunu. Unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Ege ve Akdeniz'de Rum ve Yunanlılar arasındakı kıta sahanlığı sorununa da değinen Büyükeşçi Kaymakcı, “Ben Akdeniz'de kıta sahanlığını istediğim gibi çizerim, bunu AB'ye kabul ettiririm, Türkiye de kabul etmek zorunda kalır' politikasını. Kabul edlemez olduğunu söyleci ve “ AB üyeliği, ikil sorunları çözmek adına istismar edilmemeli” diye konuştu.