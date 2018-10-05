Meral Akşenir’in evinde son durum

Ülkücü oldukları öne sürülen bir grubun, İstanbul Beylerbeyi'nde bulunan Meral Akşener'in evinin önünde protesto gösterisinde bulunması Ankara koridorlarını karıştırdı. İYİ Parti'den MHP'yi hedef alan çok sert bir açıklama geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla da Akşener'in evinin önündeki güvenlik önlemleri artırıldı. Gün boyunca genel başkanlarının evinin önünde nöbet tutan partililer de genel merkezin talimatına uyarak bölgeyi terk ettiler. Akşener'in evinin önünde polis ekiplerinin önlem aldığı görüldü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki gerginlik sokağa taştı. Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Akşener’i işaret ederek, “Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle” demişti. Bahçeli’nin sert açıklamalarına Akşener de İYİ Parti Genel Merkezi’nin adresini paylaşarak “Sonuçlarını merakla bekliyorum” yanıtını vermişti. İYİ Parti Lideri Akşener, ikinci tweetinde ise “Demirden korksak trene binmezdik” mesajıyla birlikte İYİ Parti Genel Merkezi'nin adresini verdi.

ANKARA ADRESİNİ VERDİ İSTANBUL’DAKİ EVİNDE TOPLANDILAR

Akşener'in yaptığı bu açıklamadan sonra MHP'li olduğu ileri sürülen bir grup Akşener'in evinin önüne giderek slogan atmaya başladı. “Meral şaşırma sabrımızı taşırma” “Bozkurtlar burada çakallar nerede” “Bir gece ansızın gelebiliriz” şeklinde slogan attıkları görüldü. Kapısının önüne çıkan Meral Akşener de gruba sert tepki gösterdi. Yaşanan o anlar kameralar tarafından da kaydedildi. Akşener daha sonra bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Akşener mesaja Bahçeli'yi de etiketleyerek, “Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz. Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİLİLER AKŞENER'E DESTEK İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDI

Gece saatlerinde ise Meral Akşener'in evinin önünde protesto olduğunu öğrenen İYİ Partililer Akşener'in Beylerbeyi'nde ki evinin önüne geldi.

“GELENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLMADIM”

Burada sloganlar atan partililere Akşener bir açıklama yaptı. Akşener, “Türkiye'nin daha iyiye gitmesi, gençlerimizin umudunun yeniden yeşermesi için bu yola çıktık. Biz bir aileyiz, Vakur olacaksınız, sakin olacaksınız, sağduyulu olacaksınız. Bizi özellikle bir kavganın içine çekmeye çalışıyorlar. Ben buraya gelen elli kişiden şikayetçi olmadım. Çünkü onlar gariban çocuklar, Talimat verildiler, geldiler” dedi.

Akşener'in açıklamasının ardından toplanan partililer dağıldı.

GÜN BOYU HAREKETİLİK VARDI

Meral Akşener'in İstanbul Beylerbeyi'ndeki evinin önündeki hareketlilik gün boyunca sürdü.İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri, Akşener'in evinin önüne geldi. İYİ Genel Sekreteri Cihan Paçacı burada bir açıklama yaptı. Parti Başkanlık Divanı adına konuşan Paçacı “Bir kadının evine adam göndermek bırakın töreyi, affetmeye çalıştığınız kabadayıların raconunda bile yok” dedi.

“8 ŞEHİT VERDİĞİMİZ BİR GÜN…”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye 8 şehit verdiği gün, bu büyük acısını ve sorumlularını, teröristle masaya oturanları, şehirlere bomba döşenirken izleyenleri konuşmalıdır..Bunu engellemek için oynanan oyunu görüyoruz..Siyaset, bir Genel Başkan’ın evinin önüne gece yarılarında ana kuzularını göndererek yapılacak iş değildir. Tehdit ve üslupsuzluk, siyaseti sokak raconu seviyesine düşürmemelidir..Bu gün iktidarın ”her istediğimi yaparım” keyfiliğinin arkasında, şahsına yapılan onca hakareti sineye çekerek iktidara siyasi avans veren MHP Genel Başkanı’nın desteği vardır.Memleket için kavga vermiş bir kadronun kurucu iradesi İYİ Partiyi millete hediye etmiştir.Bizler kavgası milletine sevdası olmuş insanlarız. Siyaset, ümidi yönetmek iddası ile yapılır. Milletimizin karşı karşıya olduğu ağır ekonomik, siyasi şartların iyi yönetilememekten kaynaklandığını biliyoruz..Siyasetin mecrasının da, milli iradenin tecelligahı Milli Meclis olduğuna inanıyoruz..Varlığımız ve yürüyüşümüz bu gerçeğin ışığındadır..Siyaset Genel Başkanların evlerinin önünde gece yarısı saldırıları ile yapılacaksa önüne gidilecek en son ev, Meral Akşener’in evidir.Ağırlaşan şartlar altında yaşayamaz hale getirilmiş milletimizin intihar ettiği günlerde iktidar partisinin kapısına gitmesi gerekenler,Sekiz şehidimiz için sarayın kapısını çalması gerekenle;Yerlerinden kalkmıyor ve bir Türk kadınının evine, başka anaların çocuklarını gönderiyorsa, hepimizin dikkat etmesi gereken bir oyunla karşı karşıyayız demektir..Milletimiz şunu bilsin ki;İYİ PARTİ, saray entrikalarını boşa çıkaracak basirete, ferasete ve cesarete fazlasıyla sahiptir.İYİ PARTİ, kula minnet eylemeyenlerin partisidir.İYİ PARTİ, ona buna eyvallah etmeyenlerin partisidir.İYİ PARTİ, sinsi karanlıklarda kapısına dayandığınızda karşınıza çıkıp töresizliğinizi yüzünüze haykıran Meral Akşener’dir..Biz İYİ PARTİ’yiz;Biz gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz..Sizler de, büyük ve küçük ortaklar olarak, böylesi garip oyunların peşinde koşmak yerine, iktidar sorumluluğunu yerine getirip, kan ağlayan milletimizin dertlerine çare bulun..Türk siyasetinin selameti için, başta sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, siyasetin tüm kurum ve aktörlerini bu sorumsuzluğa tavır almaya davet ediyoruz..”

SÜLEYMAN SOYLU TALİMATI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili açıklama yaparak Akşener’in evinin önünde güvenlik önlemi alınması için harekete geçildiğini duyurdu. Soylu “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır.” dedi.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada da, “Saat 23.30 sıralarında İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in konutunun önünde meydana gelen izinsiz gösteri ve protesto eylemine katılanlar hakkında adli mercilere intikal ettirilmek üzere Valiliğimizce derhal tahkikat başlatılmıştır. Sayın Genel Başkan’ın konut güvenlik tedbirlerinin kaldırılması yönündeki farklı tarihli iki talebine rağmen konut çevre güvenliğini sağlamakla görevli polis ekibi Valiliğimizce görevine devam ettirilmektedir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilimizin huzur ve sükûnuna yönelik her türlü eylem ve kişi hakkında yasaların verdiği görev ve yetkiler tereddütsüz yerine getirilecektir” ifadelerine yer verildi.

PARTİLİLER NÖBET TUTTU

Gece boyunca boyunca partililerin de Akşener’in evinin önünde nöbet tuttukları gözlendi.Genel başkanlarının evinin önünde nöbet tutan partililer de genel merkezin talimatına uyarak bölgeyi terk ettiler. Akşener’in evinin önünde polis ekiplerinin önlem aldığı görüldü.