Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul’da sağanak yağışlar devam edecek mi? İşte hava durumu…

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasına göre Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak etkili olacak. Doğuda sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyrederken diğer bölgelerde mevsim normallerinde olacak. İstanbul'da ise gün içinde sağanak yağışlar yer yer etkili... İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar, Konya, Yozgat, Erzincan, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava durumu hafta boyunca kuzey kesimlerde parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı olacak. İstanbul’da hafta boyunca sağanak yağışlar yer yer etkili olacak.

İSTANBUL’DA SAĞANAK YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbul’da 9 Eylül Pazar günü, havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak yağışların İstanbul’da hafta boyunca yer yer etkisini göstermesi bekleniyor.



DOĞU ANADOLU İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

AA’nın haberine göre Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Öğleden gece saatlerine kadar bölgenin tamamında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Iğdır’da 30, Ağrı ve Erzincan’da 25, Kars’ta 22, Erzurum’da 21 ve Ardahan’da 18 olması öngörülüyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar, Konya, Yozgat, Erzincan, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELI °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENIZLI °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 31°C

Parçalı bulutlu

MANISA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz’in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Konya, öğleden sonra Yozgat çevreleri, Sivas’ın kuzey kesimleri ve Kırşehir’in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

CANKIRI °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABUK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Erzincan, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 31°C

Parçalı bulutlu

SANLIURFA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

SIIRT °C, 32°C

Parçalı bulutlu