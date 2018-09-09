Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul’da sağanak yağışlar devam edecek mi? İşte hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar, Konya, Yozgat, Erzincan, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava durumu hafta boyunca kuzey kesimlerde parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı olacak. İstanbul’da hafta boyunca sağanak yağışlar yer yer etkili olacak.
İSTANBUL’DA SAĞANAK YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?
İstanbul’da 9 Eylül Pazar günü, havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak yağışların İstanbul’da hafta boyunca yer yer etkisini göstermesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
AA’nın haberine göre Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Öğleden gece saatlerine kadar bölgenin tamamında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Iğdır’da 30, Ağrı ve Erzincan’da 25, Kars’ta 22, Erzurum’da 21 ve Ardahan’da 18 olması öngörülüyor.
YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar, Konya, Yozgat, Erzincan, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELI °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENIZLI °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IZMIR °C, 31°C
Parçalı bulutlu
MANISA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz’in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSIN °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Konya, öğleden sonra Yozgat çevreleri, Sivas’ın kuzey kesimleri ve Kırşehir’in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu
CANKIRI °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ESKISEHIR °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABUK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORDU °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Erzincan, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı bulutlu
GAZIANTEP °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SANLIURFA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
SIIRT °C, 32°C
Parçalı bulutlu