Meteoroloji’den son dakika uyarısı: Kuvvetli ve sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den bir son dakika haberi geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Denizli, Afyonkarahisar, Muğla ile Ordu'nun iç kesimleri, Niğde, Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den gelen son dakika haberine göre; güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri ile Denizli, Afyonkarahisar, Muğla ile Ordu’nun iç kesimleri, Niğde, Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep’de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32