Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili ne anlama geliyor?

Mevlid Kandili, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in doğum gününün kutlandığı gündür. Mevlid, doğum zamanı anlamına gelir. Müslümanlar, Mevlid Kandili'nde çeşitli dualar ve ibadetlerle Hz. Muhammed'i en güzel şekilde anar. Peki Mevlid Kandili ne zaman? İşte ayrıntılar...

Mevlid Kandili, bu sene 19 Kasım Pazartesi günü idrak edilecek. Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır’da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır. Mevlid, “doğum zamanı” demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam’da Muhammed’in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır.

Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci’ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed’in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17’ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.

Kandil geceleri İslam’ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye’de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim’den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir gecesinden başka kandil gecesi kuranı kerimde yer almaz.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.

Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili hususi bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir… Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler.

Bu, “O gecelerde namaz kılmak mekruhtur” anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir.” (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.