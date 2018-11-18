Kandiliniz mübarek olsun! Anlamlı ve özel Mevlid Kandili mesajları… İşte Mevlid Kandili’nde yapılacak ibadetler…

Mevlid Kandili'nin gelmesiyle, inananlar birbirlerini kandil mesajlarıyla anıyor... Mevlid Kandili'nde Hazreti Muhammed doğum günü vesilesiyle hayırla ve dualarla anılır. Bu gün yapılması gereken ibadetlerle ilgili kesin bir hüküm bulunmamasına karşın İslam alimlerinin bazı önerileri vardır. Mevlid Kandili Türkiye'de ve dünyada çeşitli ülkelerde kutlanmaktadır. İşte Mevlid Kandili hakkında ayrıntılı bilgiler ve en anlamlı Mevlid Kandili mesajları...

Bugün Mevlid Kandili! Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesi Hazreti Muhammed’in doğum günüdür ve bu özel gün coşku içinde çeşitli ibadetler ve etkinliklerle kutlanır. Mevlid ‘doğum zamanı' anlamına gelmektedir. Kandilde namaz kılmak, oruç tutmak, çeşitli duaları ve zikirleri okumak evladır. Peki Mevlid Kandili hangi gündür? Mevlid Kandilinde hangi ibadetler yapılmalıdır? İşte Mevlid Kandiline ilişkin ayrıntılar…

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili 19 Kasım Pazartesi günü yani bugün tüm İslam alemi tarafından idrak edilecek.

EN ÖZEL MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

*Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller!

*Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

*Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

*Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

*Allah'a kulsun, zülmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatlı dostun, kandilin mübarek olsun.

*Bu mübarek günlerimizde mü-min kullara, özel ve vazgeçilmez dostlara ailecek dualarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kandiliniz kutlu olsun.

*Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..

*Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Mevlid Kandiliniz Mübarek, dualarınız kabul olsun.

*Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun, Allah dualarını kabul etsin.

*Bugün günlerin en güzeli. Bugün en sevdiğimizin doğum günü. Hepimizin sevgiliye layık olma dileği ile Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

*Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için,insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için.Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.İyi kandiller…

*Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle…

*Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

*Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır.

*Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

MEVLİD KANDİLİNDE NELER YAPMAK GEREKİR?

Kur”ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur”ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah”a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimize (sav) salât ü selâmlar getirilmeli; O”nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah”ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Kişi kendine ve diğer Mü”min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va”z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk”a niyazda bulunulmalı.