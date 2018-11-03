MHP’de Konya için Recep Konuk iddiası

MHP'nin, yerel seçimlerde Konya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı ve eski AKP milletvekili Recep Konuk'u aday göstereceği iddia edildi. İddiayı değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı ise “Kendisi Konyalı tarafından sevilen ve sayılan bir isim. Ancak bize gelen bir başvuru olmadı” dedi.

MHP’de yerel seçim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. MHP Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile Konya Milletvekili Esin Kara'nın da katıldığı toplantıda, yerel seçim çalışmaları masaya yatırıldı.

KONYA İÇİN RECEP KONUK İDDİASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AKP’li Melih Gökçek isminin MHP için ön plana çıkmasının ardından PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve 26. Dönem Karaman Milletvekili Recep Konuk'un, MHP'den Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı gündeme geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, “Kendisi Konyalı tarafından sevilen ve sayılan bir isim. Bize gelen bir başvuru olmadı” dedi.

“CUMHUR İTTİFAKI'NDAYIZ DİYE İCRAATTAN SORUMLU DEĞİLİZ”

Bir gazetecinin, “Hükümetle aynı hedefteyken ekonomik gidaşattan sorumluluk hissediyor musunuz?” sorusuna ilişkin ise Kalaycı, “Ekonomide şuan bir denge sağlandı. Biz cumhur ittifakındayız diye icraatın yaptığı işlerden herhalde sorumlu olmayız. Neticede biz yapılması gerekenlere dair MHP'nin görüşlerini aktaracağız. MHP, 2001 krizini yaşamış ve ülkenin kısa sürede bu krizden çıkmasını sağlamış tecrübeye sahip ama karar merciinin yanlış karar almaları halinde sorumluları kendileri olacaktır” diye konuştu.

Basına kapalı devam eden programda, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere 31 ilçede aday gösterilecek isimler için ilçe başkanları ile istişare toplantısına geçildi. Belirlenen isimlerin önümüzdeki hafta genel merkeze iletileceği öğrenildi.