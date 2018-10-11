Milletvekilleri belediye başkan adayı olmasın

CHP’li Umut Oran’dan Genel Merkeze çağrı. Oran, milletvekillerinin belediye başkan adaylığı için sahaya inmesini eleştirdi. “Bu, hizmet yarışından çok, koltuk yarışı görünümü veriyor. Her dönem, her yere aday olunmaz” dedi.

Milletvekili seçiminden beklediği sonucu yakalayamayan CHP, olağanüstü kurultay sürecinde de büyük ölçüde yara aldı. Şimdi ise yerel seçim süreci var… Milletvekili seçilenlerin, aradan 4 ay bile geçmeden şimdi de belediye başkanlığına aday olmak için çaba göstermeleri ise partide yeni bir rahatsızlığa neden oldu. Eski milletvekillerinden Prof. Dr. Hurşit Güneş'ten sonra, partinin eski genel başkan yardımcılarından ve milletvekillerinden Umut Oran da “milletvekilleri aday yapılmasın” çağrısında bulundu. CHP'li Umut Oran, SÖZCÜ'nün sorularını şöyle cevaplandırdı:

‘SEÇMEN TEPKİLİ'

– Son seçimde partimiz oy kaybı yaşadı. Daha da önemlisi 24 Haziran gecesinin hesabı verilemedi. Partide koltuk kavgasına dönüşen imza olayı yaşandığı için seçmen partimize karşı tepkili.

– Şu anda bizi bekleyen daha büyük olumsuzluk ise seçmenimizin bize karşı güven kaybı ve bunun kuvvetle muhtemel sandığa gitmemek şeklinde sonuçlanacağıdır. Genel merkezin bunu görüp çözüm üretmesi gerekiyor. Peki bunu yapıyor mu? Maalesef hayır.

‘SAĞCI ADAY ARAYIŞI'

– Genel merkez illerde, ilçelerde ünlü, popüler ve sağcı aday arayışına çıkmış. Bu seçmenin tepkisini anlamamak demektir. Seçmende güven kaybının çözümü, aynı hatalar yapmaktan geçer.

– Şu anlayıştayım: Partinin, ünlü, popüler, sağcı başkan adayı aramak yerine ortaya ilke ve prensip koyması lazım. Seçmenle güven ilişkisini tazeleyebilecek bir taahhütname hazırlanmalı.

‘HATALARLA YÜZLEŞELİM'

– Yerel yönetim taahhütnamesinde CHP adayını diğer adaylardan ayıracak ideolojik uygulama ve eylemler vaat etmemiz lazım. Ben Atatürk'ün partisiysem öyle bir çerçeve oluşturmalıyım…

– Sonra bu çerçeveye uyan adaylara fırsat verilmelidir. CHP, aday peşinde koşacağına, ilke ve prensiplerini ortaya koymalı, ona göre adaylar belirlenmeli.

– Açıkçası, hatalarımızla da yüzleşmeliyiz. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekliyoruz. Böyle bir şey yok. Sağdan gelenler, oyumuzu artırmadığı gibi seçmeni sandıktan uzaklaştırdı.

– Adaylık konusunda da partide darmadağın bir görüntü var. Bu hoş değil. İsteyen, kafasına göre aday oluyor. Yeni seçilen milletvekili, mazbatasını alalı

4 ay olmuş. Şimdi aynı isimler sahada ‘adayım' diye çalışma yapıyor.

– Oysa vekil adayı olarak seçmenden oy istemiş, seçilmiş. Mazbatasını alır almaz bu kez seçmenin karşısına çıkıp belediye başkanı olmak için çalışıyor.

‘KARŞILIKSIZ HİZMET ETMELİ'

– Bu durum, parti içinde hizmet yarışından çok, koltuk yarışı görünümü veriyor. Adaylık konusu bu kadar ucu açık, bir şekilde olmamalı. Her dönem, her yere aday olunmaz. Milletvekilliğine aday, belediye başkanlığına aday, parti meclisine aday. Bu kadar da olmamalı. Siyasetçi, partiye karşılıksız da hizmet etmeli.

‘Bu seçimde hiçbir yerde aday değilim’

– Ankara adaylığı için yeniden Mansur Yavaş ismi geçiyor. Eğer CHP, Ankara'yı yönetecek, Ankara'ya heyecan verecek bilgi, tecrübe, vizyon sahibi bir yerel yönetim adayı yetiştirememişse, yönetim kadroları o koltuklarda oturmamalı.

– İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu üç dönem başkanlık yaptı. ‘Ben aday olmayacağım' açıklaması iyi irdelenmeli. Aziz Bey gösterilmeyecekse bir kenara atılmamalı.

– Parti kendi öz evlatlarını, partisine hizmet etmiş, itibarını kaybetmemiş, parti tabanında karşılığı olan değerlerine de sahip çıkmalı. Partide birlik ve beraberliğe büyük ihtiyaç var.

– Makam, mevki olmadan da siyaset ve hizmet yapılabiliyor. Benim gelecekte daha iyi bir Türkiye, daha güçlü bir CHP ile ilgili hayallerim var. Ama bu yerel seçimlerle ilgili herhangi bir yere aday değilim.

– Yerel seçimlerde, parti tabanında karşılığı, toplumda itibarı bulunan, arkasında durabileceğim belediye başkan adaylarımızla, onların ve partimizin başarısı için çalışırım.