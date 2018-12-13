MSB personel alımı: Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde sözleşmeli er alımı için başvurularını almıştı. Bugün sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları açıklandı. Haberimizde yer alan linkten başvuru sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Adaylar 17 Aralık 2018 - 11 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacak olan Seçim Aşaması Faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgileri haberimizde bulabilir.

MSB sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları açıklandı! Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları 2018 Yılı Sözleşmeli Er Temini kapsamında 17 Aralık 2018 – 11 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacak olan Seçim Aşaması Faaliyetleri için aday başvuruları değerlendirildi. Sonuçlarınızı aşağıda yer alan linkten öğrenebilirsiniz.

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU SONUCU

Başvuruda bulunan adaylardan Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılanlar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) adresinde hazır bulunacaklar.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ NELERDİR?

Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi, Yüzme Testi (Sadece Kurbağa Adam ve Dalgıç tercihi olan adaylar için) ve Mülakat aşamalarından oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

Dz.K.K.lığının Kurbağa Adam ve Dalgıç branşları için yüzme testi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır. Adayların yüzme testi için yanlarında mayo, terlik, bone ve havlu getirmeleri gerekmektedir.

Yüzme sınavına girmeyecek adayların seçim faaliyetleri 1 gün, yüzme sınavına girecek adayların sınavları 1-2 gün sürebilecektir.

31 Aralık 2018, 01 Ocak 2019 tarihlerine ve hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet şifrelerini de beraberinde getireceklerdir.

Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asıllarını teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmemektedir.

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında sınav ve mülakat süresince adaylara sabah kahvaltısı/kumanya ikramında bulunulacaktır.

Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak öncelikle https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yer alan insan kaynakları bölümüne bakabilirsiniz.

İlave sorularla ilgili irtibat numarası : 0 (312) 562 05 43

Fax (Belgegeçer) : 0 (312) 319 43 67