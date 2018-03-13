İstanbul'a inmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalkan özel bir jetin İran'da düştüğü haberi ile sarsıldık! Uçağın Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın olduğu ve kızının da jetin için de olduğu ortaya çıkmıştı. Peki Mina Başaran kimdir? İşte Başaran Holding'in veliâhtının hayatına dair bilinmeyenler...

Mina Başaran kimdir? sorusu 2 gündür yoğun bir şekilde araştırılıyor. Mina Başaran’ın 7 arkadaşının da aralarında bulunduğu uçağın düşmesiyle Türkiye büyük bir şok yaşamıştı. İşte 3’ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında hayatını kaybeden Başaran Holding’in veliâhtının hayatına dair merak edilenler…

MİNA BAŞARAN KİMDİR?

Ailesinin tek kızı ve Başaran Holding’in veliahtı olan 28 yaşındaki Mina Başaran 2013 yılından beri şirkette aktif rol alıyordu. Mina Başaran’ın Can adından erkek kardeşi var. Mina Başaran pek çok dergiye seyahat yazıları da yazıyordu. Mina, hırslı ve yetenekli yapısıyla dikkat çekiyordu.

Özel jette Hüseyin Başaran’ın tatil için Dubai’de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının olduğu öğrenildi. Gıda, turizm, yatçılık, inşaat ve enerji alanlarında iş yapan Hüseyin Başaran’ın işlerindeki en büyük yardımcısı kızı Mina Başaran’dı. Başaran, Koç Üniversitesi’nde işletme bölümünü okuduktan sonra European Business School’da lüks marka yönetimi üzerine master eğitimi almıştı.

EVLENMEK ÜZEREYDİ

Başaran Grubu’nun genç veliahtı Mina Başaran ile Metprint Baskı Sistemleri’nin sahibi Murat Gezer, mutlu ilişkilerini Ekim ayında resmiyete döküp nişanlanmıştı. Soho House’da dillere destan bir törenle nişanlanmıştı. 14 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün töreni ile evleneceklerdi.

TEKNEYE ONUN ADINI VERİLMİŞTİ

DUBAİ dönüşü İran’da düşen Başaran Holding’e ait özel jette yaşamını yitiren 11 kişi arasında yer alan Mina Başaran’ın babası Hüseyin Başaran, Antalya’daki firması CMB Yatçılık tarafından imal edilen ve ‘Dünyanın En İyi Dizayn’ ödülü de alan 23 milyon Euro’luk süperlüks yata kızının adını vermişti.

Hüseyin Başaran’ın, Antalya Serbest Bölge’de faaliyet gösteren firması CMB Yatçılık’ın 2012’de denize indirdiği süper lüks yata, kızı Mina Başaran’a ithafen ‘Mina’ adını vermişti. Yapımı 18 ayda tamamlanan ve dünyada ilk kez bir teknede balkon uygulaması yapılmasının da katkısıyla ‘Dünyanın En İyi Dizayn Ödülü’nü kazanan 23 milyon Euro değerindeki 47 metrelik Mina adlı ultra lüks tekne, İngiliz bir iş insanına satılmıştı.

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNE GİTMİŞTİ

İran’dan gelen üzücü kaza haberi Türkiye’yi yasa boğdu… Kazadan yaklaşık 1 saat sonra uçağın Başaran Holding’e ait olduğu ve uçakta bulunan 3’ü mürettebat toplam 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Uçakta bulunanların ise Dubai’ye bekarlığa veda partisine gittiği ortaya çıktı.

Uçakta bulunan Hüseyin Başaran’ın kızı Mina’nın bekarlığa veda partisi düzenlediği ve 7 arkadaşıyla birlikte hafta sonunu Dubai’de geçirdiği belirtildi. Metgraf Matbaacılık’ın sahibi Murat Gezer’le nişanlı olan Mina Başaran’ın bekarlığa veda partisine Dubai’ye gittiği öğrenildi.

Türkiye'yi yasa boğan bu olayın ardından Başaran Ailesi, gerek kızlarının fotoğraflarının izinsiz bir şekilde kullanılmaması gerek kendini bilmezlerin çirkin yorumlarını engellemek için Mina Başaran'ın hesabını kapatma kararı aldı.

TEKNİK ARIZA NEDENİYLE ALÇALMAK İSTEMİŞ

İran Ulusal Sivil Havacılık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, jetin yerel saatle 16.59'da İran hava sahasına girdiği, 18.09 civarında (TSİ 17.39 ) düştüğü belirtildi. Açıklamada, pilotun bölgedeki İran hava trafik kontrol merkeziyle irtibata geçtiği, teknik arıza nedeniyle alçalma talep ettiği ardından jetin ani bir şekilde hız kaybederek radardan kaybolduğu bilgisi verildi. Yaşanan kaza ayrıca Türkiye’deki ilk ölümlü jet kazası olarak kayıtlara geçti.

HÜSEYİN BAŞARAN KİMDİR?

Trabzon doğumlu olan Hüseyin Başaran, farklı sektörlerde faaliyet gösteren Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bir dönem Trabzonspor Asbaşkanlığı yapan Hüseyin Başaran evli ve 2 çocuk sahibidir. Başaran Yatırım Holding, şuan üçüncü kuşak temsilcisi olan Hüseyin Başaran tarafından yönetilmektedir.

İlk olarak fındık ticareti ile faaliyetine başlayan Başaran Entegre, kısa sürede Türkiye’nin önde gelen entegre fındık işleme tesisine sahip olmuştur. Günümüzde Gıda’nın yanı sıra Yatçılık, Finans, İnşaat, Turizm, Havacılık, Çimento ve Enerji olmak üzere farklı sektörlere de yatırımlarına devam eden Başaran Holding, Hüseyin Başaran’ın Başkanlığında; Ramada Resort Bodrum ve Ramada Plaza Trabzon ile turizm yatırımları gerçekleştirmiştir.