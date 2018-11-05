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Minibüsün arkasına bağlanıp sürüklenen köpek öldü!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, minibüsün arkasına iple bağlanarak sürüklendiği ileri sürülen köpek telef oldu.

android-time 23:55 5 Kasım 2018
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Minibüsün arkasına bağlanıp sürüklenen köpek öldü!
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, minibüsün arkasına iple bağlanarak sürüklendiği ileri sürülen köpek telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Köyceğiz ilçesi Sancı Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen kişi, bir köpeği 48 NJ 247 plakalı midibüsün arkasına iple bağlayıp yola çıktı. Karayolunda sürüklenen köpeği gören iki kadın sürücü tepki göstererek aracı takibe aldı. Kaçmaya çalışan sürücü bir süre sonra aracı durdurarak köpeğin bağlı olduğu ipi kesti ve hayvanı aracın bagajına koydu.

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Kadın sürücüler, olay yerinden geçen trafik polislerinden yardım istedi. Polisler jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan ilk incelemede köpeğin telef olduğu belirlendi.

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PARA CEZASI UYGULANDI

Sürücü, jandarma ekipleri tarafından Köyceğiz Jandarma Karakoluna götürüldü. Olaya tanık olan kadınlar da ifade için karakola gitti. Sürücüye idari para cezası uygulandı. Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) üyeleri, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, yaptığı açıklamada, olayın takipçisi olduklarını söyledi. Köpek için otopsi talep ettiklerini belirten Dağdelen, “Jandarmayı arayarak köpeğin cesedinin Köyceğiz İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilmesi gerektiğini ve otopsi talep ettiğimizi söyledik. Ayrıca, köpeğin ağzından ve burnundan kan geldiğini belirttik. Şu anda köpeğin ölüsü nerede bilen yok. Otopsi talep ettiğimiz halde niye hayvanın ölüsüne el konulmadı? Şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk.” dedi. AA

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Son güncelleme: android-time 00:2206.11.2018
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