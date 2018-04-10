Miraç Kandili ne zaman? Miraç ne demektir? İşte Miraç Kandili’nde yapılması gerekenler…

Müslümanların bütün bir yıl boyunca dört gözle beklediği mübarek üç ayları idrak ediyoruz. Regaip Kandili'nin ardından Miraç Kandili ne zaman? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 2018 Miraç Kandili ne zaman? sorusunun yanıtı ve 2018 kandil tarihleri...

Miraç kelimesinin anlamı, Arapça’da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek demektir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’ in göğe yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Peki 2018 Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili’nde neler yapmak gerekiyor? İşte ayrıntılar…

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? 2018 MİRAÇ KANDİLİ TARİHLERİ

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

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MİRAÇ KANDİLİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Miraç Kandili'ni en güzel şekilde idrak edebilmek için gündüzü oruç ile gecesi ile nafile namaz kılarak, miraç ile ilgili ayetleri hem arapçasından hem de Türkçe manası ile okuyarak anlamaya çalışmak gerekir. Miraç hadisesinde Peygamber Efendimiz, Allah'ın huzuruna kabul edildiği ve beş vakit namazın farz kılındığı mübarek bir andır.

Peygamberimiz ashabına namazda oturdukları vakit “ettahiyyâtü” okumalarını öğretti. Bu tahiyyât, Hz. Muhammed'(sav)in Miraç gecesinde Yüce Allah ile yaptığı selâmlaşmasıdır.

O gece Peygamberimiz Allah’a selâmlarını şöyle arz etti: Et-tahiyyatu lillâhi ve’s-salavâtu ve’t-tayyibât. (Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî ibâdetler Allah’a mahsustur.)

Allah (cc) da Peygamberimiz’in selamına şu şekilde karşılık verdi: Es-selâmu aleyke eyyühen-nebiyyu va rahmetillâhi ve berakâtuh. (Ey Peygamber, Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.)

Bu kez Peygamber efendimiz şu şekilde karşılık verdi: Es-selâmu aleynâ ve alâ ıbâdi’llahi’s-salihîn. (Selam bizlere ve Allah’ın sâlih kulları üzerine olsun.)

Bu konuşmaya tanık olan Cebrail (as) Kelime-i şehadet getirir: Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûluhu. (Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur. Yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.)

*Kur'an-ı Kerim okuyarak, *Peygamberimiz ( a.s.m)'in mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,

*Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,

*Allah rızası için namaz kılarak,

*Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,

*Günahlarımızın bagışlanması için Allah'tan af dileyerek,

*Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,

*Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,

*Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,

*Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,

*Dargın ve küskünleri barıştırarak, degerlendirebiliriz.