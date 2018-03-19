Mübarek üç aylar başladı… 3 aylar için en anlamlı mesajlar ve sözler. İşte 3 aylar mesajları!

İslam alemince mübarek sayılan 3 aylar başladı ve bugünden itibaren recep ayına girişmiş bulunuyoruz. Mübarek üç ayların gelişini kutlamak isteyen inananlar birbirlerine 3 aylar mesajları atıyor. Haberimizde mübarek 3 ayların gelişini anabileceğiniz en güzel mesajları bulabilirsiniz...

Feyizli ve bereketli maneviyat mevsimini bir defa daha idrak edeceğimiz 3 aylar bugün başladı. İnananlar bu mübarek günde sevdiklerini anmak için 3 aylar mesajlarını araştırıyor. Üç aylar recep, şaban ve son olarak ramazan aylarından oluşan mübarek kabul edilen bir dönem olarak biliniyor.

3 AYLAR KUTLAMA MESAJLARI

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar..

İslam’ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun..

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun…

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun..

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Üç ayların mübarek olsun..

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun…

Aklınıza gelen güzel şeyleri duaya dökün. Bakarsınız yol olur, niyet olur, nasip olur, hallolur. Bu güzel aylarda dualarda buluşmak dileğiyle…

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun…

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Üç ayların mübarek olsun.

2018 KANDİLLERİ

22 Mart 2018 Perşembe günü Regaib Kandili.

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.