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Müftülüğün Kuran kursuna AKP’nin seçim afişini astılar

Cami, türbe, resmi binalardan sonra Kuran kursunda da siyaset yapıldı. Bartın’da bir kursa AKP bayrakları ve seçim afişleri asıldı.

Ali Ekber ERTÜRK
android-time 00:40 20 Haziran 2018
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Müftülüğün Kuran kursuna AKP’nin seçim afişini astılar
Cami, türbe, resmi binalardan sonra Kuran kursunda da siyaset yapıldı. Bartın’da bir kursa AKP bayrakları ve seçim afişleri asıldı.

AKP bayrakları, cami, türbe ve resmi binalardan sonra Kuran kurslarına da asılmaya başlandı. Bartın'daki Çukurbük Köyü Kuran Kursu binası, AKP bayrakları ile donatılırken  camlarına da AKP adaylarının afişleri yapıştırıldı. Daha önce de İzmir Balçova'da bulunan Kuran kursuna AKP bayrakları asılmıştı. İstanbul Fatih Eminönü'nde bulunan ve külliyenin bir parçası olan “Hatice Turhan Valide Sultan”, “Havatin” ve “Cedid Havatin” adlı 3 türbeden oluşan kutsal mekanın etrafına da AKP afişleri asılmıştı. Türbenin Mısır Çarşısı'na bakan duvarı da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı afişle donatılmıştı. Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi'ndeki Beraat Camii'ne de AKP'nin bayrakları ve afişleri asılmıştı.

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