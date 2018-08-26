Muğla’da tatilciler gitti, geriye bu görüntüler kaldı!

Kurban Bayramı tatilini Muğla'daki Akyaka Mahallesi'nde ormanlık alanda çadır ve karavanlarında geçirenlerin bıraktığı çöpler, tepkiye neden oldu.

Ula ilçesine bağlı “Sakin Kent” Akyaka Mahallesi’ne gelen tatilciler, konaklama alanlarında yer bulamayınca deniz kenarındaki ormanlık alanda çadır ve karavanlarında kaldı.

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Çınar mevkisindeki alanda yoğunluğa neden olan tatilcilerin ormanlık alana ve deniz kenarına bıraktığı çöpler, vatandaşların tepkisine neden oldu.

UYARILARA RAĞMEN YAPTILAR

Ula Belediyesi tarafından bölgede mangal, semaver yakma ve çadır kurmanın yasak olduğunu gösteren tabela asılmasına rağmen atıklar birikti. Belediye ekipleri de gün boyu ormanlık alanda ve sahillerde biriken çöpleri toplamak için çaba gösterdi.

Günübirlik tatil için Denizli’den gelen Emre İlkay, Türkiye’de çok güzel kıyı ve sahil alanları bulunduğunu söyledi.

İnsanların sahip olunan güzelliklerin kıymetini bilmediğini anlatan İlkay, “Özellikle gençlerin bu konuda çok duyarlı olması çevreye çöp atmaması gerekiyor. Bizim gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz bir çevremiz olmalı ve güzelliklerimize sahip çıkmalıyız.” dedi.

Tatilcilerden Adnan Uslu ise Akyaka’da bayram tatili süresince büyük bir çevre kirliliği oluştuğunu, gelen tatilcilerin çöplerini etrafa saçmalarından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Kendilerinin eşiyle bu konuda duyarlı olduğunu vurgulayan Uslu, çöpleri bırakmak için bir süre yürüyüp konteynerlere taşıdıklarını, belediye ekiplerinin de gün boyu alanda çöp topladığını dile getirdi.

“EĞİTİM ŞART”

Deniz kıyısında çam ağaçları altında tatillerini geçiren vatandaşlar, çöplerini çalılıklar arasına ve çam ağaçlarının diplerine bırakırken, ağaçlara bırakılan çöp uyarısına rağmen çöplerin çöp bidonu yerine rastgele bırakılması yeni gelen tatilcilerin tepkisini çekti. Tatilciler, “Yeryüzü cenneti bu kıyılara gelen vatandaşlarımız evlerindeki gibi bu kıyıları temiz tutmak zorunda. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak, tatil için geldiğimiz bu kıyıları da temiz tutmak zorundayız. Çevre bilinci henüz oluşmamış. Eğitim şart. Bu eğitim öncelikle çocuklardan başlamalı. Bunun yanında bu kadar güzel bir tatil alanında yerel yönetimler de vatandaşların tuvalet ihtiyacı için belli noktalara tuvalet yapması gerekir” dediler AJANSLAR