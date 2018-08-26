Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Muğla’da tatilciler gitti, geriye bu görüntüler kaldı!

Kurban Bayramı tatilini Muğla'daki Akyaka Mahallesi'nde ormanlık alanda çadır ve karavanlarında geçirenlerin bıraktığı çöpler, tepkiye neden oldu.

android-time 19:53 26 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Kurban Bayramı tatilini Muğla'daki Akyaka Mahallesi'nde ormanlık alanda çadır ve karavanlarında geçirenlerin bıraktığı çöpler, tepkiye neden oldu.

Ula ilçesine bağlı “Sakin Kent” Akyaka Mahallesi’ne gelen tatilciler, konaklama alanlarında yer bulamayınca deniz kenarındaki ormanlık alanda çadır ve karavanlarında kaldı.

İLGİLİ HABERManisa'da kesilen kurbanların atıkları çevreye bırakıldı!Manisa'da kesilen kurbanların atıkları çevreye bırakıldı!

Çınar mevkisindeki alanda yoğunluğa neden olan tatilcilerin ormanlık alana ve deniz kenarına bıraktığı çöpler, vatandaşların tepkisine neden oldu.

UYARILARA RAĞMEN YAPTILAR

Ula Belediyesi tarafından bölgede mangal, semaver yakma ve çadır kurmanın yasak olduğunu gösteren tabela asılmasına rağmen atıklar birikti. Belediye ekipleri de gün boyu ormanlık alanda ve sahillerde biriken çöpleri toplamak için çaba gösterdi.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

Günübirlik tatil için Denizli’den gelen Emre İlkay, Türkiye’de çok güzel kıyı ve sahil alanları bulunduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

İnsanların sahip olunan güzelliklerin kıymetini bilmediğini anlatan İlkay, “Özellikle gençlerin bu konuda çok duyarlı olması çevreye çöp atmaması gerekiyor. Bizim gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz bir çevremiz olmalı ve güzelliklerimize sahip çıkmalıyız.” dedi.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Tatilcilerden Adnan Uslu ise Akyaka’da bayram tatili süresince büyük bir çevre kirliliği oluştuğunu, gelen tatilcilerin çöplerini etrafa saçmalarından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

Kendilerinin eşiyle bu konuda duyarlı olduğunu vurgulayan Uslu, çöpleri bırakmak için bir süre yürüyüp konteynerlere taşıdıklarını, belediye ekiplerinin de gün boyu alanda çöp topladığını dile getirdi.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

“EĞİTİM ŞART”

Deniz kıyısında çam ağaçları altında tatillerini geçiren vatandaşlar, çöplerini çalılıklar arasına ve çam ağaçlarının diplerine bırakırken, ağaçlara bırakılan çöp uyarısına rağmen çöplerin çöp bidonu yerine rastgele bırakılması yeni gelen tatilcilerin tepkisini çekti. Tatilciler, “Yeryüzü cenneti bu kıyılara gelen vatandaşlarımız evlerindeki gibi bu kıyıları temiz tutmak zorunda. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak, tatil için geldiğimiz bu kıyıları da temiz tutmak zorundayız. Çevre bilinci henüz oluşmamış. Eğitim şart. Bu eğitim öncelikle çocuklardan başlamalı. Bunun yanında bu kadar güzel bir tatil alanında yerel yönetimler de vatandaşların tuvalet ihtiyacı için belli noktalara tuvalet yapması gerekir” dediler AJANSLAR

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Son güncelleme: android-time 19:5926.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar