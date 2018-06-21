Muharrem İnce Çalar Saat’ın konuğu

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FOX TV'de 'İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat' programına konuk oldu...

İnce’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Erdoğan gelmeden boğazı yüzerek mi çekiyorduk. Bu ruh hali ülkeyi yönetemez. Dolara daha değerli oldu soğan. Çünkü üretmeyen bir Türkiye. Bu Türkiye’yi batırır. 453 Milyar dolar borcumuz var. Niye parayı betona yatırıyor çünkü çalması kolay… Borç aldı taşa toprağa gömdü bu yüzden parayı. Ziraat Bankası 1 milyon doları medya patronlarına verirse soğan dolara geçer. ‘Ne güzel öksürüyorsunuz’ efendim yalakalar öyle söyler. Erdoğan’ın ruh hali iyi değil bunları söylüyorsa doktora gitmesi lazım. Çalı çırpı toplayıp ateş mi yakıyorduk. Son 3 gün imaj düzeltmesi çalışması. İşi kötü, imajı düzeltme çabası bu. Bu sorular şimdiye kadar sorulmadı Erdoğan’a ‘Demek ki sorulabiliyor demeye çalışıyorlar’ Tarzan zorda.