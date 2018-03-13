Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Müşterek Görev Merkezi’ne JÖH sevkiyatı

Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden, Suriye sınırındaki Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri sevk edildi.

android-time 23:56 13 Mart 2018
Haberler Gündem
Müşterek Görev Merkezi’ne JÖH sevkiyatı
Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden, Suriye sınırındaki Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri sevk edildi.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında düzenlenecek meskûn mahal operasyonunda görev alacak JÖH timleri Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Müşterek Görev Merkezi’ne gelişi devam ediyor. Doğu illerinden yaklaşık 10 otobüs ile Müşterek Görev Merkezi’ne gelen JÖH’lere ilçe halkı da ellerinde Türk bayraklarıyla destek verdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla sevgi gösterisi veren vatandaşlara ise Jandarma Özel Harekat  timlerinin bulunduğu otobüslerden korna çalarak yanıt verildi.  DHA

 

İLGİLİ HABERAfrin'e büyük sevkiyat! 100 araçlık JÖH - PÖH takviyesi | Afrin'de son durumAfrin'e büyük sevkiyat! 100 araçlık JÖH - PÖH takviyesi | Afrin'de son durum
Son güncelleme: android-time 23:5713.03.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar